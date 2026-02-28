Ocho graduadas en Medicina de la UPNA se sitúan entre los 1.000 primeros puestos en el examen MIR

Fila superior (de izq. A dcha.): Irene Sarrías, Esther Etayo, Claudia Úriz y Marta Garrón. Fila inferior (de izq. A dcha.): Maddalen Monreal, Irene Mena, Ainhoa Valiente y Javier Alonso. - UPNA

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete egresadas y un egresado de la primera promoción del grado en Medicina de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) (seis de ellas, navarras) se han situado entre los primeros 1.000 puestos de la última convocatoria del examen MIR (Médico Interno Residente), según los resultados provisionales del Ministerio de Sanidad.

De las 57 personas tituladas por la UPNA que se han presentado al examen el 50,9% se halla dentro del 27% con mejores resultados ("grupo fuerte"), un valor que el Ministerio de Sanidad asocia con la excelencia académica. "De hecho, históricamente, las mejores universidades españolas han colocado a entre un 50 y un 60% de su alumnado en este grupo fuerte de excelencia", ha resaltado en una nota el centro académico.

Además, otro 47,3% del grupo de personas egresadas de la UPNA se encuentra en el grupo medio. Asimismo, del total de 57 personas presentadas, 56 han obtenido una de las 9.276 plazas ofertadas.

Las personas tituladas por la UPNA que han quedado entre los 1.000 primeros puestos son: Irene Sarrías Nagore (124), Esther Etayo Anguiano (227), Claudia Úriz Idoate (338), Marta Garrón Rodríguez (430), Maddalen Monreal Pascual (586), Irene Mena Fuentes (681), Ainhoa Valiente Labayen (766) y Javier Alonso Ruiz (878). Todas estas personas son navarras, salvo Irene Mena, que es de Zafra (Badajoz), y Javier Alonso, de Palencia.

En total, 57 personas de la primera promoción del grado en Medicina de la UPNA se presentaron al examen, que se celebró el pasado 24 de enero. En esta convocatoria, el Ministerio de Sanidad, organizador de la prueba, ha ofertado 9.276 plazas de Medicina. El número de personas admitidas ha ascendido a 16.014, de las que 15.283 realizaron el examen.

El 50,9% de las personas egresadas de la UPNA que se han presentado al examen se sitúa en el percentil 73 (su nota es igual o superior al 73% de las personas examinadas). Aquellas universidades que cuentan con más del 50% de estudiantes por encima del percentil 73 son las que destacan por presentar un mayor rendimiento académico, según los informes anuales que elabora el Ministerio de Sanidad. Igualmente, una de cada tres personas presentadas ha quedado entre los 2.000 primeros puestos y tres de cada cuatro, entre los 5.000 primeros.

TESTIMONIOS DE LOS EGRESADOS

En una nota de prensa de la UPNA, Irene Sarrías Nagore (Pamplona, 2000), en la posición 124, ha agradecido al profesorado de la UPNA y a su "cercanía y familiaridad". "También me gustaría destacar la importancia que le han dado a la comunicación, a la empatía y al trato con el paciente desde el primer curso hasta el último". La egresada todavía no tiene clara la especialidad que elegirá, aunque baraja, entre otras, neurología, urología, traumatología, medicina interna o urgencias.

Por su parte, Esther Etayo Anguiano (Pamplona, 2001), en la posición 227, destaca "la cercanía del profesorado y una formación que va más allá de lo puramente teórico, enseñándonos a razonar la medicina, algo que considero esencial en nuestra profesión". En cuanto a la especialidad, es un aspecto que no tiene decidido, aunque manifiesta su preferencia por las especialidades médicas frente a las quirúrgicas.

Claudia Úriz Idoate (Pamplona, 2001), en el puesto 338, se confiesa "orgullosa" de formar parte de la primera promoción de Medicina en la UPNA. "Lo volvería a elegir; la implicación de la universidad y del profesorado con nosotros ha sido total desde el primer día". Tampoco ella tiene la especialidad elegida y baraja algunas como cardiología, anestesia, digestivo, pediatría o geriatría.

Maddalen Monreal Pascual (Pamplona, 2001), en el puesto 586, agradece al personal de la UPNA y del Hospital Universitario de Navarra (HUN) "su compromiso, esfuerzo y dedicación con esta primera promoción", así como a su familia y amistades "por su apoyo incondicional en cada etapa de este camino". Todavía no tiene decidida la especialidad en la que se formará.

En el caso de Marta Garrón Rodríguez (Pamplona, 2001), en la posición 430, destaca "la cercanía y la constante preocupación por nuestro bienestar como alumnos y alumnas, junto con un profesorado de gran nivel, que sin duda ha sido clave en el proceso". Respecto a la especialidad, manifiesta no tenerlo claro: "Descarto las quirúrgicas, pero me planteo opciones que van desde la UCI hasta la hematología la anestesiología o el radiodiagnóstico".

Irene Mena Fuentes (Zafra, 2001), en el puesto 681, subraya como puntos fuertes del grado "un buen profesorado y buenos recursos", además de destacar "el buen ambiente" con sus compañeros y compañeras, que "han hecho el camino más fácil y han acabado convirtiéndose en parte de mi familia". En su caso, baraja realizar la especialidad de anestesiología u oncología médica como principales opciones.

Por su parte, Ainhoa Valiente Labayen (Pamplona, 2001), situada en el puesto 766, asegura que pertenecer a la primera promoción del grado en Medicina de la UPNA ha sido "un reto y un privilegio". "Estoy muy agradecida de haber podido crecer junto a la facultad y formarme como médica en mi ciudad", indica. En cuanto a la especialidad, se inclina por las especialidades médicas en detrimento de las quirúrgicas.

Finalmente, Javier Alonso Ruiz (Lantadilla, Palencia, 2000), que ha logrado el puesto 878, señala que baraja realizar alguna especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica. Sobre sus años en la UPNA, resalta haber formado parte de la primera promoción y, pese a ser un grado de nueva implantación, "los resultados han sido buenos".