La Oficina Móvil ofrece este verano información especializada en materia de vivienda en siete localidades

Un momento de la visita a la Oficina Móvil. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra acercará este verano a siete localidades navarras información especializada presencial en materia de vivienda. Así, tras su reciente estancia en Alsasua visitará Cabanillas (del 29 de junio al 3 de julio), Corella (del 6 al 12 de julio), Peralta (del 13 al 17 de julio), Lumbier (del 20 al 24 de julio), Cintruénigo (del 27 al 31 de julio) y Elizondo.

El objetivo de este servicio es facilitar a la ciudadanía la realización de trámites o la resolución de dudas "de manera cercana, ágil y personalizada, acercando la Administración foral a todos los rincones de Navarra, evitando desplazamientos innecesarios".

Desde el pasado mes de febrero la Oficina Móvil proporciona información especializada en materia de vivienda, acercando a la ciudadanía asesoramiento sobre ayudas al alquiler, subvenciones para la compra de vivienda protegida, rehabilitación, cédulas de habitabilidad, bolsa de alquiler, registros vinculados a la vivienda o declaración de zonas de mercado residencial tensionado, entre otros asuntos, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha visitado recientemente este recurso, poniendo en valor este servicio que "acerca al entorno rural una atención presencial en cuestiones relacionadas con la vivienda de interés para la ciudadanía de estas localidades". En la visita Alfaro estuvo acompañada por el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, y la directora de Innovación, Comunicación y Atención Ciudadana de NASERTIC, Toya Bernad.

Además de los servicios específicos de vivienda, la Oficina Móvil, gestionada por la empresa pública Nasertic, permite resolver cuestiones relacionadas con la Administración foral, obtener información sobre programas y ayudas, registrar documentación o acceder a servicios de identificación digital, entre otros trámites.

Se trata además un recurso plenamente accesible, equipado con plataforma para personas con movilidad reducida, bucle de inducción magnética para personas sordas, señalización en braille, audiodescripciones y sistemas de lectura fácil, garantizando así una atención inclusiva para toda la ciudadanía