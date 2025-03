Otegi dice que la reforma fiscal planteada en la CAV es "insuficiente" y que EH Bildu no apoyará "una mini reforma"

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que la propuesta de reforma fiscal planteada por el PNV y el PSE-EE para las diputaciones vascas "es absolutamente insuficiente" y que "no vamos, en ningún caso, a facilitar que se apruebe una mini reforma, un mini retoque fiscal que no contempla hacer realmente la reforma" que se "necesita".

En respuesta a los medios de comunicación tras presentar en Pamplona el Aberri Eguna, Otegi ha destacado que "algunos parece que se han sorprendido últimamente de cuál es nuestra posición, pero desde el inicio nosotros hemos fijado una posición". "La primera de las posiciones ha sido no llamarle reforma fiscal a lo que se ha planteado, porque ni ellos mismos la denominan reforma fiscal. Hablan de un ajuste, de un retoque fiscal, y nosotros y nosotras lo que hemos dicho es que lo que se ha planteado encima de la mesa no garantiza la financiación de los servicios públicos en los próximos años y que, por lo tanto, si hablamos de una reforma fiscal tenemos que hablar de una reforma fiscal en serio", ha subrayado.

En este sentido, ha remarcado que "hemos planteado enmiendas a la totalidad, hemos planteado enmiendas parciales, y en función de eso veremos lo que se quiere hacer". Por otro lado, ha criticado que "en el país, sobre todo por parte de algunas formaciones políticas, es muy manido, desde hace muchos años, eso de echar siempre la culpa a EH Bildu".

Sin embargo, ha destacado que "hay dos formaciones políticas en las tres provincias que no tienen mayoría ni en Araba ni en Gipuzkoa, y tienen que buscar un acuerdo o no lo quieren buscar con EH Bildu porque consideran que la propuesta de EH Bildu excede las ambiciones de la 'mini reformilla' fiscal que quieren hacer" y "no tienen mayoría para hacerlo".

"En los gobiernos de las tres provincias, gobiernos PNV-PSOE, si uno lee los acuerdos y los desacuerdos, son mucho más abultados los tomos de los desacuerdos. No están de acuerdo en la política fiscal, no están de acuerdo en la política de vivienda, no están de acuerdo en el estatus, no están de acuerdo en el euskera. No están de acuerdo prácticamente en nada. Y no están de acuerdo en la política fiscal, porque cabe recordar que mientras el PNV planteaba que era posible sacar esa reforma fiscal con el PP, el PSOE puso veto a eso con el PP. Entonces, el problema lo tienen ellos, no se ponen de acuerdo", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que "si tú no te pones de acuerdo entre los dos socios de gobierno, es difícil buscar un tercero". "Nosotros lo que hemos dicho es: si quieren una reforma fiscal y no un maquillaje fiscal o un retoque fiscal, EH Bildu está dispuesto. Ahora, EH Bildu ha puesto encima de la mesa cuáles son sus condiciones. Lo decimos con total humildad, con total tranquilidad y eso es lo que tienen que resolver", ha manifestado.

Sin embargo, ha reivindicado que "el problema no se resuelve echándole la culpa a terceros". El "problema", a su juicio, es que "tienen un gobierno que montaron en nombre de la estabilidad que es absolutamente inestable, entre otras cosas", porque "no se ponen de acuerdo".