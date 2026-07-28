Pamplona destinará 879.903 euros para las obras de conservación y mantenimiento extraordinario en Condestable

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PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del contrato de obras de conservación, restauración y mantenimiento extraordinario en el Palacio del Condestable. Estos trabajos tienen un presupuesto de 879.903,48 euros, IVA incluido.

La previsión es que los trabajos puedan iniciarse en el mes de octubre, con una duración de cinco meses, por lo que estarían terminados para febrero de 2027. Durante las obras se garantizará el acceso al edificio y a las diferentes salas, si bien durante noviembre y diciembre se prevé la necesidad de cerrar el atrio.

La intervención, dentro de la estrategia municipal de conservación activa del patrimonio, tiene como finalidad principal resolver las filtraciones de agua detectadas en distintos puntos del edificio y corregir las deficiencias de evacuación de pluviales que afectan a cubiertas, canalones, lucernario, elementos de madera, carpinterías, fachadas y acabados interiores. Además, se han previsto pequeñas intervenciones complementarias, que se estiman necesarias a la vista del estado actual del edificio, tras el uso intensivo al que ha sido sometido en los últimos dieciocho años, tras su rehabilitación integral y apertura al público en el año 2008.

Está previsto intervenir, entre otros elementos, en los canalones de las fachadas a calle Mayor y Jarauta, realizar reparaciones en el lucernario central, la cubierta de zinc de la sala de instalaciones, elementos estructurales de madera, limpieza de manchas de humedad, sales y paramentos, carpinterías exteriores de madera y puerta de acceso, así como cerrajerías y barandillas de la fachada. Se actúa directamente sobre las causas de deterioro detectadas, sin alteración del uso, volumen, configuración esencial ni valores patrimoniales del edificio.

Los criterios de adjudicación contemplan hasta 100 puntos, repartidos entre la propuesta técnica (50 puntos), la fórmula económica (35 puntos), el criterio social (10 puntos) y el criterio medioambiental (5 puntos). La valoración de la propuesta técnica se realizará según el grado de estudio y calidad de la memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (25 puntos), el tratamiento de las afecciones a la circulación peatonal del entorno del edificio y de su uso interior (15 puntos) y el plan de obra (10 puntos).

La obra ha sido presentada por el Ayuntamiento de Pamplona a la Convocatoria de Ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español, dentro del 'programa 2% cultural', del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura. La convocatoria aún no ha sido resuelta, pero de ser favorable la resolución, el Ayuntamiento de Pamplona recuperaría hasta el 50% de la inversión ejecutada.

MANSIÓN PALACIEGA DEL SIGLO XVI

El Palacio del Condestable, edificio de propiedad municipal ubicado en el número 2 de la calle Mayor, forma parte de la Red Civivox y está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento (Decreto Foral 310/1997), e integrado asimismo en el Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona, también declarado BIC. Está destinado a equipamiento cultural público, integrado en la red Civivox del Ayuntamiento de Pamplona y en uso continuado desde su rehabilitación integral, finalizada en 2008.

La rehabilitación fue realizada por los arquitectos Fernando Tabuenca González y Jesús Leache Resano, en la antigua mansión palaciega del siglo XVI, que se encontraba en estado de ruina y que había sufrido grandes reformas y alteraciones a lo largo de su historia, especialmente durante los siglos XIX y XX. Las obras recuperaron su configuración renacentista esencial y pusieron en valor sus elementos estructurales y decorativos, especialmente los alfarjes y estructuras de madera del siglo XVI. Además del valor patrimonial del propio inmueble, el edificio acoge en la actualidad las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, el Museo de Pablo Sarasate y el Civivox del Casco Antiguo, uso principal del edificio.

La superficie útil total del edificio es de 5.246,83 metros cuadrados, con una superficie construida total de 6.819,06 metros cuadrados. La superficie funcional consta de cinco plantas: la planta baja, que incluye el zaguán de entrada, recepción e información, patio central, escalera principal, oficinas del Padrón Municipal, salón de actos y sala de danza; la planta sótano, donde se ubican los aseos generales, vestuarios, almacenes y bodega abovedada, con acceso desde el entorno de la plaza de Santa Ana; planta primera, con salas exposiciones y aulas; planta segunda, con talleres, aulas, oficina de gestión, espacio colaborativo y sala de conferencias; y planta tercera, con aulas, accesos a instalaciones y cubiertas.

Durante 2025, Civivox Condestable acogió 273 actividades, entre ellas, 110 cursos, 61 espectáculos, 29 exposiciones, 21 proyecciones audiovisuales y 16 conferencias. En cuanto a participación, 107.779 personas tomaron parte en esta programación cultural, sobre todo en las exposiciones, con 90.379 personas visitantes, y en los cursos, con 1.503 personas inscritas. Los espectáculos contaron con 7.118 asistentes y las proyecciones, con 2.128 espectadores y espectadoras. Las conferencias reunieron a 1.280 personas.

Además, 307 entidades utilizaron espacios de cesión en este civivox en 2.311 ocasiones, con más de 5.204 horas de uso. Estos espacios fueron utilizados por 50.663 personas: 29.275 mujeres y 21.388 hombres.