Pamplona y Gobierno foral acuerdan construir un panteón para inhumar los restos de víctimas navarras del franquismo

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra van a construir un nuevo panteón en el cementerio de San José destinado a las víctimas de la Guerra Civil de 1936 y del franquismo en Navarra. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, han suscrito un convenio de colaboración, en cumplimiento de la Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

El convenio establece que el Ayuntamiento recibirá del Gobierno toda la información sobre las exhumaciones que se hayan practicado o se practiquen en el futuro y dará sepultura a los restos. Ambas instituciones organizarán periódicamente un acto de inhumación de los cuerpos recuperados, para "dignificar a las personas víctimas de la violencia y trasladar la memoria de lo ocurrido a la sociedad, así como valores de paz, convivencia y respeto a los derechos humanos".

El texto indica que los restos deberán corresponder a víctimas de la Guerra Civil de 1936 o del franquismo desaparecidas y exhumadas conforme al Protocolo de Exhumaciones de la Comunidad Foral de Navarra. Estos restos se recuperarán de fosas de Navarra y contemplan tres situaciones: que no sea posible su identificación; que pese a ser identificados no hayan podido ser entregados a sus familiares o sus familias no hayan podido hacerse cargo de ellos; y que las familias de residentes en Pamplona fusilados e identificados los soliciten.

El convenio incluye asimismo los restos identificados de víctimas navarras localizados en fosas de otros lugares del país y que no han podido ser entregados a sus familiares o estos no han podido hacerse cargo de ellos. La vigencia del convenio es de cuatro años y, antes de su finalización, se podrá acordar una prórroga de otros cuatro años adicionales, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

FINANCIACIÓN

El nuevo panteón, de titularidad municipal, será financiado a partes iguales por Ayuntamiento y Gobierno. El Consistorio se compromete a tramitar en 2023 el procedimiento de adjudicación del contrato de obras, así como a la ejecución del correspondiente proyecto de obras. Por su parte, el departamento de Relaciones Ciudadanas realizará una aportación máxima de 125.000 euros, en concepto de subvención, para financiar la construcción.