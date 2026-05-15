Pamplona licita el acuerdo marco de bicicleta eléctrica para la Comarca con una inversión de 30,9 millones en diez años

El concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre; el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea; y la responsable de Movilidad, Alexia Canto. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este viernes la licitación del acuerdo marco que hará posible la implantación, mantenimiento, gestión y operación del futuro servicio de bicicleta pública para toda la Comarca de Pamplona. El primer contrato derivado de este acuerdo será el de Pamplona, con 50 bases, 500 bicicletas y un precio de adjudicación de 8,5 millones para 10 años.

El acuerdo marco, que es la herramienta de gestión, tendrá un plazo de licitación de un mes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de mayo y será adjudicado a finales de julio. El primer contrato derivado, el de Pamplona, se asignará de forma automática a la empresa ganadora dos semanas después. La previsión es que para inicios de 2027 el nuevo servicio esté plenamente operativo en la capital navarra.

Así se ha informado este viernes en una rueda de prensa en la que han comparecido el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea; el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre; y la responsable de Movilidad, Alexia Canto.

Según se ha explicado, a través de este mismo acuerdo marco, se adjudicarán los contratos para el resto de ayuntamientos antes de que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que ha colaborado en la redacción de este pliego, asuma plenamente la gestión de todo el servicio, previsiblemente en 2028. La dinámica de estas adjudicaciones se ajustará a tres "ventanas de oportunidad" previstas para este mismo año, para 2027 y para 2028. En la primera "ventana", cuya adjudicación se ha fijado en noviembre, una quincena de ayuntamientos ya ha confirmado su interés para concurrir con un pedido conjunto de 40 bases y 400 bicicletas. Respecto a las otras dos "ventanas", las de 2027 y 2028, están diseñadas para que nuevos ayuntamientos se sumen al servicio o para que los que ya estuvieran inscritos en él puedan solicitar nuevas bases y bicicletas.

Abaurrea ha considerado una "muy buena noticia" esta licitación "después de estos meses de vaivenes", que "arranca el proceso de implantación del nuevo servicio de bicicleta eléctrica compartida". Ha señalado que el sistema anterior tenía "un pecado original que lo llevó hasta el punto de la ruina" y que derivó, finalmente, con el cierre del sistema por parte de la empresa adjudicataria. En este sentido, ha explicado que las reclamaciones administrativas y, en su caso, judiciales, "siguen su curso" por las "deudas pendientes" y el propio cierre del sistema.

Este cierre, ha indicado, abrió la oportunidad de disponer de un sistema de bicicleta "con todas las garantías" y comarcalizado "desde el principio". Ha destacado el "sobresfuerzo en término de negociación" que ha terminado "con un final feliz" y "niveles de consenso muy exitosos" con "la mayor parte" de grupos políticos, ayuntamientos y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Abaurrea ha afirmado que el acuerdo marco es un "documento muy trabajado a nivel técnico" y que incluye "muchas garantías" tanto desde el punto de vista económico-financiero, "que es digamos el talón de Aquiles por donde se derrumbó el sistema anterior", pero también desde una perspectiva técnica "va a tener garantías de un funcionamiento óptimo".

INVERSIÓN CONJUNTA DE 30,9 MILLONES

En conjunto, esta herramienta de contratación (acuerdo marco) está pensada para que una misma empresa dé servicio, de forma progresiva, a toda la Comarca. El pliego aprobado este viernes es un "documento de máximos" pensado para una inversión conjunta, incluida Pamplona, de hasta 30,9 millones de euros que se corresponderían con la implantación en los diferentes ayuntamientos de 150 bases (estaciones de anclaje y recarga) y 1.500 bicicletas de pedaleo asistido. En cuanto a tiempos, también se habla de máximos: 10 años (que serían 9 u 8 dependiendo de si los contratos derivados se formalizan en 2027 o 2028).

Siguiendo en el plano de las previsiones, el pliego de licitación reparte el máximo de inversión (30,9 millones) entre las "ventanas de oportunidad" previstas. La primera, la referida a Pamplona, se adjudicará de forma automática una vez se resuelva la licitación del acuerdo marco y es la que en su cuantía se ajusta más a la realidad: 8.469.483,37 euros. Al segundo contrato, que por el momento aglutina a 15 ayuntamientos y 40 bases (podrían ser más), se le ha asignado un valor nominal de 5.624.998,18 euros; al tercer contrato (previsto para noviembre de 2027), se le asigna un valor de hasta 4.938.349,18 euros; y al cuarto contrato (noviembre de 2028), se le asignan 4.722.065,64 euros. Estas previsiones suman, en conjunto, 23,75 millones de euros.

El margen hasta los 30,9 millones es un "colchón para asegurar la posición institucional ante posibles modificaciones del contrato, ya sean tecnológicas o por ampliación del pedido más allá de las 150 bases previstas".

UNA ÚNICA EMPRESA QUE PUEDA DAR TODO EL SERVICIO

Los contratos derivados del acuerdo marco incluyen el suministro e instalación de las estaciones de recarga del servicio; la puesta a disposición del resto de los elementos necesarios para el funcionamiento del servicio; el mantenimiento, logística, gestión, operación y cualquier otro aspecto complementario relativo al correcto funcionamiento del servicio; y la reposición de bicicletas y otros elementos del servicio que sufran averías, vandalismo y/o desapariciones.

Todos los contratos derivados estarán vigentes desde su formalización hasta el final del acuerdo marco, válido por 10 años, y todos se gestionarán de forma conjunta por la misma adjudicataria. Los titulares de las estaciones de anclaje y de recarga serán los Ayuntamientos en cuyo término municipal se hayan instalado. A la finalización de los contratos derivados, su gestión recaerá en el Ayuntamiento titular. La empresa seleccionada será titular del resto de elementos del Servicio de Bicicleta Pública que, a la finalización de los contratos derivados, no revertirán ni en los ayuntamientos ni en el Poder Adjudicador y deberán ser retirados del espacio público, si fuera el caso, en un plazo de dos meses tras esta finalización.

El plazo de licitación del contrato, publicado este viernes en el Portal de Contratación de Navarra, finaliza a las 23.59 horas del próximo 15 de junio. Una vez adjudicado, el plazo de implantación del sistema en la capital se calcula en siete meses. Las fechas en las distintas localidades de la Comarca de Pamplona dependerán del plan de integración que desarrolle la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

Para adjudicar este contrato, se seleccionará la oferta con la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con criterios sujetos a juicio de valor (con un máximo de 45 puntos) y criterios cuantificables mediante fórmulas: la oferta económica (máximo 45 puntos) y criterio social (máximo 10 puntos).

En los primeros criterios se ponderará la propuesta de bicicleta (10 puntos), la arquitectura del sistema, estaciones y sistema de acceso (15 puntos), el plan de mantenimiento (2 puntos), el plan de logística (3 puntos), la gestión del servicio de atención a las personas usuarias (3 puntos), la plataforma de gestión (3 puntos), los equipos, flota de vehículos e instalación (3 puntos), la fase de formación (2 puntos), el sistema de administración económica (2 puntos), el plan de gestión medioambiental (1 punto) y el informe anual del servicio (1 punto).

El criterio social permitirá obtener hasta diez puntos por el compromiso de contratar a las personas que venían prestando el servicio hasta el 13/02/2026, fecha de la cancelación unilateral del servicio por la empresa concesionaria, en un plazo máximo de seis meses desde la formalización del primer contrato derivado y, en cualquier caso, antes de la puesta en funcionamiento del nuevo servicio, mediante contratos de carácter indefinido.