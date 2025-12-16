Pamplona ha realizado cerca de 3.200 actuaciones para controlar la población de ratas en el sistema de alcantarillado

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado en lo que va de año un total de 3.192 actuaciones para el control de ratas en el alcantarillado de la ciudad. El objetivo es controlar la presencia de roedores en la ciudad, asumiendo que su erradicación total es prácticamente imposible, ha indicado. Para ello, el Parque de Desinfección realiza anualmente dos grandes campañas de desratización, una en primavera y otra en otoño. Esta última aún está en marcha.

En cada campaña se actúa en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Se controlan un total de 1.569 tapas o registros de saneamiento repartida en 38 sectores, ya que este es el hábitat común de las ratas. Las acciones se concentran en la colocación de raticida en esas tapas, en un sistema de anclaje habilitado para ello, y su posterior revisión para comprobar si ha sido ingerido por los roedores.

Según ha explicado el Consistorio, el método utilizado requiere de tiempo, control y repetición para comprobar su éxito. En una primera ronda, se coloca raticida y, a los 15-21 días, se realiza una revisión para valorar si el raticida se ha consumido. Si es así, se repone y se procede a una segunda revisión. El objeto es proporcionar la dosis adecuada para garantizar la muerte de los individuos existentes. Si en la primera revisión ya no hay raticida, significa que hay roedores comiendo. Es por ello que se repone el producto.

La dosis colocada es pequeña, ya que hay que evitar que el resto de roedores asocien la comida con el veneno, porque son animales extremadamente desconfiados e inteligentes. Además, como el biocida tiene acción anticoagulante, el efecto del raticida no es inmediato. Cuando el veneno deja de ser consumido, se entiende que se ha reducido la densidad de población de ratas, ha explicado el Ayuntamiento.

En la campaña de primavera, la única de la que hay datos definitivos ya que la de otoño aún está en marcha, se han realizado 3.192 acciones, entre el 5 de febrero y el 22 de mayo. En algunos casos hubo que reponer veneno hasta en tres ocasiones. La cantidad de raticida utilizada ha ascendido a 299,5 kilos. Hubo tres zonas donde se detectó un mayor consumo: Casco Viejo, Santa María la Real y la zona del Mercado en el 2º Ensanche, (con un 27,3%, 28,6 % y 42,4% de consumo respectivamente). En las tres, se realizó una tercera reposición de veneno.

TAMBIÉN EN ACCIONES CONCRETAS Y BAJO SOLICITUD

Al margen de estas dos campañas concretas, ya establecidas, el Parque de Desinfección también realiza otras acciones concretas, con raticida en otro tipo de registros, en los puntos de la ciudad donde se detecta presencia de roedores de manera recurrente. Estas actuaciones, que son de oficio, se complementan con otras bajo solicitud, atendiendo las demandas de la ciudadanía en puntos concretos de la vía pública de la ciudad y en dependencias privadas. En este sentido, a lo largo de este año, se han realizado 1.764 actuaciones en la vía pública y 58 en espacios privados.

Aunque el hábitat más común de los roedores son las alcantarillas, también se realizan puntualmente actuaciones en superficie, a raíz de avistamientos por la ciudad. La proliferación de ratas en la superficie se concentra, fundamentalmente, en zonas donde encuentran alimento y cobijo. Así, se suele tratar de espacios acumulación de basura, solares abandonados, bajeras, jardines, huertos, composteras o lugares no autorizados donde la ciudadanía alimenta a los animales.

La normativa permite el uso de veneno en el subsuelo, pero no en superficie, por lo que es más complicado atajar el problema, ya que la colocación de cebos en superficie supone un riesgo de contaminación cruzada por parte de otros animales, perros, gatos o incluso personas. La erradicación de estos focos, normalmente está más vinculada a la eliminación de la causa que los genera, controlando el vertido de basuras, entre otros aspectos.

En lo que va de año, las actuaciones realizadas en superficie han sido en lugares donde los focos aparecen de manera recurrente. Normalmente, son zonas semiurbanas, como las zonas verdes ubicadas en la calle Ramón Aguinaga en Mendillorri, la zona ajardinada de la calle Isabel Garbayo Ayala en Lezkairu o la zona paralela a la vía del tren en San Jorge. Estas zonas son objeto de vigilancia especial por parte del Parque de Desinfección.