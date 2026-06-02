El Parlamento foral insta al Gobierno de Navarra a elaborar un plan extraordinario de apoyo al sector primario

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno foral a "elaborar, en coordinación con el Consejo Agrario de Navarra y las organizaciones profesionales agrarias representativas, un verdadero plan extraordinario de apoyo al sector primario navarro adaptado a la realidad específica de las distintas producciones y explotaciones existentes en Navarra".

Dicho plan, según se hace constar en el segundo punto de la resolución, formulada por el PPN, "deberá establecer ayudas moduladas y proporcionales en función de criterios objetivos como el consumo energético, la superficie, la orientación productiva, el volumen de explotación, el número de unidades ganaderas o el impacto real soportado por cada subsector, evitando modelos de reparto lineal que puedan generar situaciones injustas o ineficaces".

Estos dos puntos son el resultado de una enmienda de sustitución presentada por UPN y aceptada por PPN, titular de la iniciativa. La enmienda contenía otros tres apartados, que han sido rechazados con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención del Grupo Mixto y los votos a favor de UPN y PPN.

El primero de ellos proponía instar al Gobierno de Navarra a "utilizar de manera inmediata y efectiva las herramientas fiscales propias derivadas del régimen foral y del Convenio Económico de Navarra para aprobar una deducción fiscal extraordinaria y temporal vinculada al incremento acreditado del coste del gasóleo agrícola, fertilizantes y otros insumos agrarios soportados por agricultores y ganaderos profesionales navarros".

En el siguiente apartado, que ha sido rechazado con los votos en contra de PSN, EH Bildu, y Geroa Bai, las abstenciones de Contigo-Zurekin y del Grupo Mixto y los votos a favor de UPN y PPN, se emplazaba al Ejecutivo foral a "aprobar un mecanismo extraordinario de compensación directa de costes agrarios dirigido prioritariamente a agricultores y ganaderos profesionales y a explotaciones agrarias prioritarias inscritas en los registros oficiales correspondientes, modulando las ayudas en función del consumo real de gasóleo agrícola, electricidad, fertilizantes, superficie productiva y dimensión de la explotación, evitando modelos de reparto lineal idénticos para realidades productivas completamente distintas".

Por último, se invitaba al Gobierno de Navarra a "remitir con carácter urgente al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de concesión de crédito extraordinario o, en su caso, suplemento de crédito, por importe inicial de al menos 20 millones de euros, destinado a financiar medidas extraordinarias de apoyo al sector primario frente al incremento de los costes energéticos y de los insumos agrarios".

Dicha dotación tendría carácter ampliable en función de la evolución de los costes de producción y del número de solicitudes presentadas. Con el fin de "evitar cargas burocráticas extraordinarias y agilizar la gestión y el pago de las ayudas", el Gobierno de Navarra debía "utilizar la información ya disponible en la Solicitud Única de la PAC, en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y en el resto de los registros oficiales existentes, priorizando además el abono de las ayudas en el primer plazo de pago de la PAC".

En la exposición de motivos, la moción impulsada por PPN advertía del "extraordinario incremento que sufre el sector agrario navarro en los costes de producción, especialmente en electricidad, gasóleo y fertilizantes minerales, debido a la dependencia energética y a las tensiones geopolíticas internacionales".

Dicho escenario, según explicaba el grupo proponente, "merma directamente la rentabilidad y viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, afectando con especial gravedad a los cultivos extensivos, regadíos, ganadería intensiva y al modelo de agricultura familiar y profesional".

En ese sentido, se defendía que, si bien los Gobiernos de España y Navarra han implementado "diversas medidas de alivio fiscal y subvenciones", las actuaciones vigentes "se muestran actualmente limitadas e insuficientes para contener la crisis del sector", por lo que se planteaba la implantación en Navarra de una ayuda directa extraordinaria y temporal que actúe de forma complementaria, un instrumento técnico "ágil" que tuviese como objetivo último "preservar el tejido productivo, fijar el empleo rural y asegurar la estabilidad económica y social de la Comunidad foral".