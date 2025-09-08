El Parlamento de Navarra expresa su "más firme y rotunda condena al genocidio del pueblo palestino a manos de Israel"

Archivo - El presidenta del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes un acuerdo por el que manifiesta su "más firme y rotunda condena al genocidio del pueblo palestino a manos de Israel".

El texto ha sido propuesto por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que previamente habían presentado la misma declaración ante la Junta de Portavoces, donde no ha prosperado ya que es requerida la unanimidad de los grupos (Vox ha votado en contra y el PPN se ha abstenido). En la Mesa, donde tienen presencia únicamente UPN, PSN, EH Bildu y Geroa Bai, ha sido aprobada por unanimidad.

Por medio de este acuerdo, la Mesa del Parlamento de Navarra hace "un llamamiento a la comunidad internacional en general y la UE en particular de mayor implicación a la hora de exigir a Israel un alto el fuego definitivo, así como avanzar hacia un proceso político que restaure la paz y la seguridad de la región mediante la materialización de la solución de los dos Estados y la celebración de una conferencia de paz internacional".

También se ha aprobado que, "en señal de repulsa al genocidio, el presidente del Parlamento de Navarra leerá el presente acuerdo y se guardará un minuto de silencio al inicio del pleno del jueves 11 de septiembre de 2025".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha resaltado que "es muy importante visualizar en el primer pleno de este curso político y desde una institución como es el Parlamento de Navarra nuestra más firme condena y repulsa con el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra Palestina de la manera más cruel contra toda la población".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha valorado las medidas que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluyen un embargo de armas a Israel, y ha considerado que estas medidas son "positivas". No obstante, ha afirmado que "la respuesta está llegando demasiado tarde para miles y miles de gazatíes".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha destacado que "hoy, por fin, después de tantos y tantos meses dándonos el conjunto de la sociedad civil y el conjunto del pueblo español un honroso y un honorable ejemplo a las instituciones, hemos conocido que el Gobierno del Estado va a aprobar, vía real decreto ley, nueve medidas que van a constituir un embargo de armas al Estado genocida de Israel". "Desde Contigo-Zurekin queremos saludar y apoyar con la máxima de las efusividades esas nueve medidas", ha valorado.