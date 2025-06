Los partidos navarros expresan su apoyo a la plantilla de BSH y UPN critica la gestión del Gobierno

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra han expresado este lunes su respaldo a la plantilla de BSH, tras conocerse el anuncio definitivo de cierre de la planta de Esquíroz, mientras que UPN, que también ha mostrado su solidaridad con los trabajadores, ha criticado la gestión del Gobierno foral y que haya generado "expectativas".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "el anuncio del cierre definitivo de BSH es la peor noticia que podíamos tener". Tras trasladar "la solidaridad y el apoyo de UPN" a los trabajadores, ha exigido al Gobierno que "se recoloque a todas esas personas, que se les dé un futuro profesional" y que "se active ya un proceso para reindustrializar Navarra". También ha solicitado al Ejecutivo que "se tomen las decisiones que hagan que se cambie la tendencia, porque la tendencia, desde el punto de vista industrial, nos está dejando malas noticias". "Chivite está demostrando que no tiene ni peso político, ni solvencia técnica ni el empaque suficiente para defender los derechos de los trabajadores en Navarra", ha expuesto, para comentar que "la gente lo que necesita son soluciones y no quedarse sin empleo".

Ha criticado que en el Ejecutivo "no se enteraron que se iba a cerrar BSH; ¿el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido? Se acaba de anunciar el cierre y vuelven a generar las expectativas de las posibilidades de reindustrializar la planta". "Pues ojalá, pero ¿cómo lo va a hacer?. El Gobierno de Navarra, en estos últimos meses, está jugando con las expectativas y no se pueden generar expectativas que luego no se hacen realidad", ha apuntado.

El socialista Ramón Alzórriz ha mostrado su "solidaridad" con los trabajadores de BSH. "Es un error, un error mayúsculo, la comunicación que ha tenido BSH con esos trabajadores; no solo el momento, sino también las formas", ha dicho, para incidir en que "cuando el Gobierno ha estado pidiendo más tiempo, porque se está trabajando de manera intensa para dar una solución efectiva a esos trabajadores y trabajadoras con empresas que han venido a visitar la planta para instalarse allí, una vez más vemos que la dirección de BSH tenía las cosas muy claras, no le importan los trabajadores y trabajadoras de la planta".

Ha dicho que desde el Gobierno foral y desde el Partido Socialista "vamos a seguir trabajando por dar una solución". "Este Gobierno va a poner toda la carne en el asador para buscar soluciones a su empleabilidad y a su salida", ha afirmado, para aseverar que "la labor del Gobierno no ha terminado, continúa". "Siguen trabajando para buscar soluciones siguen trabajando para darle una respuesta positiva a esas familias", ha expuesto.

Por su parte, Mikel Zabaleta, de EH Bildu, ha mostrado también su "solidaridad y apoyo con los trabajadores y trabajadoras del BSH". "Es un desenlace que nadie deseaba, el comité ha luchado muy duro, también creemos que el Gobierno también ha estado implicado", ha dicho, para comentar que cuando tengan más detalles de las circunstancias realizarán una valoración más profunda.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha manifestado que "estamos en una semana crucial porque es el momento en el que se acaban los plazos para los siguientes pasos en la planta de BSH de Esquíroz". "Queremos saber, después del paso de los días, con más datos, sobre la situación y también los pasos que el Gobierno propone y las líneas de actuación que el Gobierno propone referidas a esta planta", ha señalado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha destacado "la situación dramática en la que viven más de 600 empleados, más los puestos de trabajo indirectos, lo que es para estar preocupados". "Preocupa mucho más la inacción de un Gobierno que sí les escucha, pero que no avanza, que no anda, que no actúa", ha indicado, para pedir a la presidenta navarra que "salga de su zona de confort y trabaje pico y pala para evitar que 655 trabajadores directos se vayan a la calle".

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha trasladado "toda" la "solidaridad de clase" al conjunto de los trabajadores de BSH Esquíroz y de las empresas de su entorno industrial, "que podrían verse afectadas por cualquier solución o por cualquier situación que se dé en esta fábrica".