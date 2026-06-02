El periodista pamplonés Josetxo Martínez presenta este jueves en Lanzarote un trabajo sobre el secreto profesional

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista pamplonés Josetxo Martínez Itoiz, jefe de Prensa del Parlamento de Navarra, presenta este jueves en Lanzarote, en el marco del 'Congreso H Internacional de comunicación, medios audiovisuales y análisis en España y Latinoamérica', el trabajo 'El secreto profesional, el deber de reserva y la batalla del relato. Una tensión no resuelta a la luz de la STS 1000/2025'.

En el marco de la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados, el autor analiza la doble colisión de intereses entre el derecho a informar y el deber de callar, es decir, entre la necesidad de explicar lo que ocurre (derecho a la verdad) y las obligaciones jurídicas de no hacerlo (deber de confidencialidad).

Ese conflicto de intereses, trasladado a la esfera de la comunicación institucional, aboca a la búsqueda de un equilibrio entre la construcción y defensa del relato oficial, la protección de derechos fundamentales y el deber jurídico de reserva, según explica el autor. Todo ello, según subraya, en un contexto caracterizado por la aceleración informativa, la circulación de narrativas en redes y la presión reputacional.

Josetxo Martínez considera que la cuestión ya no consiste únicamente en determinar qué información puede hacerse pública, sino en delimitar en qué condiciones jurídicas y deontológicas resulta legítima la construcción y defensa del discurso institucional. A ese respecto, advierte de que es en los escenarios de crisis comunicativa donde la tensión entre la construcción de narrativas públicas y la protección de datos reservados alcanza su punto más crítico. Esa complejidad se ejemplifica en una sola frase, "nos van a ganar el relato", que forma parte de los mensajes de WhatsApp que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz envió a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el 13 de marzo de 2024.

Así las cosas y con el propósito de explorar los límites jurídicos y deontológicos de la gestión informativa en situaciones de elevada exposición pública, el trabajo toma como referencia la STS relativa al fiscal general del Estado y la analiza a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional (TC) y del propio Tribunal Supremo (TS).

En última instancia, el debate se articula en torno a dos tesis más complementarias que contrapuestas, según el autor. De un lado, la demanda de una regulación específica que, con carácter extraordinario, habilite la posibilidad de limitar el alcance del secreto profesional y del deber de confidencialidad. De otro, la defensa de un juicio de proporcionalidad que pondere, caso por caso, uno y otro límite.

Según se aduce, la dialéctica entre ambas posiciones encuentra una manifestación especialmente ilustrativa en la declaración prestada por el periodista José Precedo como testigo en la causa seguida ante el TS contra García Ortiz. Su testimonio evidencia el conflicto deontológico entre el deber de preservar la confidencialidad de las fuentes y las exigencias derivadas de un supuesto de elevado interés público: "En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos los periodistas muchas veces. Yo sí sé quién es la fuente de esta historia, pero no la voy a revelar".