Pilar Alvargonzález, premiada por una investigación sobre el efecto de la custodia compartida en el empleo femenino

Publicado 15/12/2018 12:40:33 CET

PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pilar Alvargonzález Muñoz (Huelva, 1996), graduada en el Programa Internacional de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha logrado el I Premio al Trabajo Fin de Grado, concedido por la Asociación Española de Economía.

Esta sociedad científica reconoce la investigación desarrollada por esta egresada, quien analizó los efectos de la custodia compartida en la tasa de empleo femenino. Su conclusión es que las mujeres nacidas en las cinco comunidades autónomas donde prevalece la custodia compartida, al tenerla regulada legalmente (entre ellas, Navarra), "tienen mayor probabilidad de estar trabajando que las del resto del país". El trabajo, elaborado y defendido en inglés, fue dirigido por Rebeca Echávarri Aguinaga, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la UPNA.

"El objetivo de mi trabajo fue poner la economía al servicio del estudio social", señala Pilar Alvargonzález, que realiza desde el pasado febrero un programa de prácticas extracurriculares en el Departamento de Logística de Volkswagen Navarra. "De hecho, la aparente igualdad en la que creemos vivir en nuestra sociedad maquilla la realidad. En vez de desafiar la teoría del premio Nobel de Economía Gary Becker, en la que explica que el hombre invertirá su tiempo únicamente en el mercado laboral, mientras que la mujer se dedicará a las responsabilidades en el ámbito privado, como tareas domésticas o cuidado de hijos, la defendemos inconscientemente", explica.

Así, Pilar Alvargonzález se planteó en su trabajo fin de grado, calificado con matrícula de honor el pasado junio, en qué medida afecta la custodia compartida al mercado laboral de los padres. "Aunque el concepto de custodia compartida se incluyó en el Código Civil en España en 2005, la adopción del concepto no vino acompañado de una regulación general a nivel estatal", señala esta graduada por la UPNA, que cursó sus estudios preuniversitarios en el Colegio Miravalles-El Redín de Pamplona. "No fue hasta seis años después cuando cinco comunidades autónomas con legislación propia, caso de Navarra, Cataluña, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana, tomaron la iniciativa de aplicar una regulación propia sobre la custodia compartida. En consecuencia, son precisamente esas comunidades las que registran mayor porcentaje de custodias compartidas, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que, en el resto del país, las madres siguen obteniendo la mayor parte de las custodias exclusivas de los hijos", destaca.

Las consecuencias económicas de esta situación son, a juicio de Pilar Alvargonzález, que, "en términos generales, el tiempo dedicado al cuidado de los hijos aumenta considerablemente cuando a uno de los padres se le otorga la guarda y custodia exclusiva y, por tanto, ese tiempo no puede ser invertido simultáneamente en el mercado laboral".

La entonces estudiante, que durante la carrera realizó 3.º curso en la Universidad Católica de Lovaina (Bruselas) gracias al Programa Erasmus+, recurrió a una metodología econométrica con una muestra de 2.437.792 individuos, por la que obtuvo lo que califica como "unos resultados estadísticamente robustos y significativos". "La custodia compartida, es decir, el reparto equitativo del tiempo y costes en el cuidado de los hijos, contribuiría a la igualdad de género en el mercado laboral. Sin olvidar que igualdad no quiere decir que el hombre y la mujer sean iguales, sino que tengan los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades", concluye la autora de este trabajo, titulado 'Transmission of inequality: The curbing effects of shared custody law in Spain' ('La transmisión de la desigualdad: los efectos restrictivos de la normativa sobre custodia compartida en España').

Con este trabajo, quedó también finalista, en la modalidad de grado, en el concurso 'En 3 Minutos', organizado por la UPNA, con la colaboración de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

Pilar Alvargonzález comparte ex aequo el I Premio al Trabajo Fin de Grado de la Asociación Española de Economía con Diego Alves Calviño (Universidad de Vigo) y Pablo de Llanos Artero (Universidad Autónoma de Barcelona).