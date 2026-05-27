La piscina recreativa de Larrabide abrirá este verano tras validarse una solución técnica

Piscina de Larrabide. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La piscina recreativa de Larrabide abrirá este verano tras la validación por parte de Salud Pública de la solución técnica impulsada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF).

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que se trata de "una cuestión estrictamente técnica", abordada "desde la responsabilidad" y con el objetivo de "garantizar la seguridad" de las y los usuarios. "Finalmente, hemos recibido el visto bueno para realizar una intervención que no supone la eliminación de los pivotes, tal y como se nos solicitaba en febrero", ha indicado.

La consejera ha destacado la colaboración mantenida entre el INDAF y Salud Pública para estudiar distintas alternativas y encontrar "una solución viable", así como la interlocución mantenida con la empresa que gestiona la instalación y representantes de la plataforma de personas usuarias.

Durante este proceso, se analizaron diferentes propuestas técnicas. Según ha explicado Esnaola, la solución inicialmente presentada por la empresa gestora de la instalación "no cumplía con los criterios de seguridad requeridos", por lo que el equipo del INDAF, junto a una consultora de ingeniería externa, trabajó una propuesta alternativa que Salud Pública ha autorizado.

Las obras comenzarán en los próximos días y previsiblemente se alargarán durante el mes de junio. De manera que, hasta su finalización, los y las usuarias de Larrabide podrán acudir con el mismo abono al Centro Recreativo Guelbenzu.

Esta instalación, precisamente, pondrá desde este miércoles a la venta sus abonos de verano a un precio de 98 euros, y entradas sueltas a 9 euros, para la campaña estival 2026 que comenzará el próximo 6 de junio. Y podrá ser utilizada por personas usuarias de Larrabide, con abono anual o de verano, en el caso de que, llegado el inicio de la temporada estival, las obras todavía no hayan finalizado.

PISCINA CUBIERTA DE 50 METROS

Asimismo, la consejera ha reiterado que "en un futuro próximo, previsiblemente en el tercer cuatrimestre de 2027, esperamos iniciar las obras de construcción de una piscina de 50 metros cubierta dedicada a atender las necesidades de las federaciones de natación, salvamento y socorrismo, actividades subacuáticas y triatlón". Federaciones y clubes que suman alrededor de 4.500 licencias y que actualmente recurren al alquiler de instalaciones privadas para realizar entrenamientos y competiciones.

No obstante, Esnaola ha recordado que "tal y como indicamos en enero de este mismo año, cuando presentamos en el Parlamento el Plan de Instalaciones Deportivas, la piscina recreativa podrá seguir funcionando con normalidad siempre que se cumpla con la normativa vigente en cuestiones de seguridad y salud pública". En caso de que esto no ocurriera, Guelbenzu podrá acoger a las personas abonadas de ambas instalaciones.