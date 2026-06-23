El Plan de Control Tributario amplía las facilidades de pago a contribuyentes y refuerza la lucha contra el fraude

Archivo - Hacienda Foral de Navarra cerró el mes de abril con una recaudación de 1.992,7 millones de euros - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Navarra ha aprobado el Plan de Control Tributario 2026 para reforzar sus actuaciones de asistencia, prevención y control tributario con el objetivo de "seguir fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y garantizar una mayor equidad del sistema". El nuevo documento da continuidad a medidas que "han demostrado su eficacia en ejercicios anteriores e incorpora nuevas actuaciones adaptadas a la realidad económica, social y tecnológica actual", ha indicado el Gobierno foral.

Entre los objetivos prioritarios figura seguir avanzando en un modelo de atención omnicanal que combine la atención presencial con los servicios telemáticos, facilitando a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de canales "más ágiles, accesibles y eficientes".

ECONOMÍA SUMERGIDA Y NEGOCIOS DIGITALES

Dentro de las actuaciones de investigación, comprobación y regularización del fraude tributario, una de las líneas prioritarias volverá a ser la lucha contra la economía sumergida.

En este ámbito, durante 2026 se mantendrán e intensificarán los controles sobre aquellos sectores o actividades económicas en los que se aprecie riesgo de ocultación de ingresos o falta de declaración de la actividad, incluso cuando se desarrollen de forma puntual o durante periodos de corta duración.

Entre estas actuaciones se incluyen actividades vinculadas a grandes eventos festivos, como el alquiler de balcones y otros espacios para presenciar los encierros de San Fermín, "una práctica que genera rendimientos económicos y que está sujeta a las correspondientes obligaciones tributarias".

La Hacienda Foral prestará especial atención a aquellas actividades en las que exista un uso intensivo de efectivo o de medios electrónicos de pago radicados en el extranjero que dificulten las obligaciones de suministro de información. Asimismo, se analizarán situaciones en las que no se admitan pagos por medios bancarios o se soliciten pagos a través de números de teléfono móvil u otros sistemas que puedan dificultar la trazabilidad de las operaciones, ha añadido el Ejecutivo.

Además, se intensificarán los controles sobre operadores que utilicen sistemas de facturación irregular con el objetivo de reducir artificialmente su tributación en impuestos como el IVA o el Impuesto sobre Sociedades.

NUEVAS FACILIDADES PARA EL PAGO DE TRIBUTOS

En el ámbito recaudatorio, la Hacienda Foral continuará mejorando sus procedimientos e instrumentos de gestión con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago y aumentar la eficacia de la recaudación.

Entre las novedades previstas para 2026 figura la implantación del pago de tributos y otros ingresos de derecho público mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito y Bizum, una medida que ampliará las opciones disponibles para la ciudadanía y facilitará la realización de trámites.

El Plan también prevé reforzar las actuaciones relacionadas con el control patrimonial de deudores, la investigación de posibles insolvencias ficticias o alzamientos de bienes y el análisis de la información disponible sobre criptoactivos para evitar que puedan utilizarse como instrumento para eludir actuaciones de embargo, ha añadido.

Con estas medidas, la Hacienda Foral de Navarra busca "seguir avanzando en un modelo tributario basado en la cercanía a la ciudadanía, la prevención del fraude y el cumplimiento equitativo de las obligaciones fiscales, contribuyendo al sostenimiento de unos servicios públicos de calidad".