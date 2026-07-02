El PNV de Navarra entregará su 'pañuelico' de San Fermín a Iñigo Urkullu

Archivo - El exlehedakari Iñgo Urkullu. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Navarra entregará este año su tradicional 'pañuelico' de San Fermín a Iñigo Urkullu, exlehendakari vasco y expresidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, para reconocer de esta forma su "papel imprescindible en la construcción de una Euzkadi mejor".

El acto de entraga, que tendrá lugar el 7 de julio, contará con la presencia de miembros del Euzkadi Buru Batzar, incluido su presidente, Aitor Esteban; miembros del Napar Buru Batzar (NBB), con también con su presidente, Unai Hualde; y ex consejeros y consejeras del Gobierno Vasco que coincidieron con Iñigo Urkullu durante sus mandatos, además de simpatizantes y militantes de la formación jeltzale.

El Napar Buru Batzar y la Junta Municipal del PNV en Pamplona reconocen anualmente el "trabajo, compromiso y dedicación de un alderdikide con la entrega del 'pañuelico' de San Fermín" y, en esta ocasión, ha quereido ensalzar "la trayectoria y compromiso" de Iñigo Urkullu, actual presidente de la Fundación eAtlantic, lehendakari (2012-2024), presidente del Euzkadi Buru Batzar (2007-2012), presidente del Bizkai Buru Batzar (2000-2008) y parlamentario por Bizkaia en el Parlamento Vasco (1994-2007), además de otros cargos públicos e internos.

El presidente del Napar Buru Batzar, Unai Hualde, ha destacado que Iñigo Urkullu "se ha guiado siempre por valores consustanciales a nuestro partido como son la coherencia, el trabajo, la defensa de los derechos humanos o la justicia social, sin olvidar además que en todo momento tuvo en su mente a Nafarroa como parte indispensable de nuestro país".