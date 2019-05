Podemos se reunirá con el PSN con "actitud de escucha" y apuesta por "empezar a construir un gobierno progresista"

Publicado 30/05/2019 14:24:58 CET

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que acudirán la próxima semana a la reunión con la secretaria general del PSN y candidata socialista, María Chivite, con "planteamientos abiertos" y "actitud de escucha" para "empezar a construir un gobierno progresista" en Navarra.

Santos ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el resultado electoral del domingo ha colocado a la formación morada en "un lugar humilde" al lograr dos escaños y perder cinco respecto a esta legislatura. Y ha destacado que su intención es "empezar a construir un gobierno progresista" porque "una de nuestras primeras opciones es que no gobierno la derecha".

A partir de ahí, ha agregado Santos, "el liderazgo de esa construcción corresponde al PSN, al ser la segunda fuerza más votada". "Por lo tanto, hemos respetado ese liderazgo en lo que sería la conformación del diálogo y la negociación", ha aseverado.

Según ha indicado, tras la llamada que ha recibido de María Chivite, "ese camino va a empezar a ser emprendido" y representantes de ambos partidos se reunirán la próxima semana para "empezar a definir cuáles serían los pasos que habría que dar".

En este sentido, el líder de Podemos en Navarra ha destacado que acudirán a la reunión con "planteamientos abiertos absolutamente, con nuestro programa electoral y con tres ejes muy claros: igualdad y feminismo; una apuesta decidida por la ecología; y el autogobierno como garantía del ejercicio de los derechos sociales que afectan a la ciudadanía navarra".

"Queremos ampliar esos derechos y no hacerlos retroceder", ha señalado Santos, quien se ha mostrado dispuesto a debatir también sobre "muchas más cuestiones que se puedan abordar". "De momento, tenemos que ser prudentes, tenemos que ir con actitud de escucha", ha añadido.

Sobre si estarían dispuestos a conformar un gobierno de coalición, Eduardo Santos ha declinado pronunciarse, ya que, este viernes Podemos reunirá a su Consejo Ciudadanos para "analizar los resultados electorales, la posición que vayamos a tener en esa negociación y los planteamientos que vayamos a tener como partido".

En cualquier caso, ha remarcado que la posibilidad de alcanzar un gobierno "progresista" tiene que "estar sustentado por un acuerdo de gobierno que tiene que salir con los respectivos programas y unas líneas maestras".

Por otro lado, respecto a la posición del PSN de no alcanzar acuerdos con EH Bildu, Eduardo Santos ha afirmado que es el Partido Socialista quien "tiene el liderazgo de las conversaciones y es quien plantea con quien quiere pactar o quien no". No obstante, ha afirmado que "no somos una fuerza que nos gusten los vetos ni lo hayamos practicado". "Nosotros no lo haríamos, pero le corresponde al PSN", ha concluido.