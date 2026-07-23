La Policía Foral despliega un dispositivo especial con motivo de las fiestas de Tudela

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha diseñado un dispositivo especial con motivo de las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana en Tudela. Este plan de seguridad, enmarcado en los acuerdos de la Junta de Seguridad y el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL), busca garantizar el desarrollo normalizado de los actos y la seguridad de la ciudadanía. Las acciones se ejecutarán en coordinación con la Policía Local de Tudela, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El despliegue tiene como prioridades prevenir delitos contra la propiedad, la integridad física y la libertad sexual. Se reforzará la vigilancia para evitar peleas en zonas de ocio y se garantizará la seguridad en actos multitudinarios como el cohete anunciador, verbenas, fuegos artificiales, procesiones, encierros y festejos taurinos. Asimismo, los agentes vigilarán activamente para evitar conductas incívicas, el consumo de drogas en la vía pública y la venta de alcohol a menores, según ha informado la Policía Foral.

En el dispositivo participan de forma conjunta recursos de la Comisaría de Tudela y de la Comisaría Central de Pamplona. En concreto, se movilizan de la Comisaría de Tudela Brigada de Prevención y Atención Ciudadana, Brigada de Tráfico, Grupo de Protección de Medio Ambiente, Grupo de Investigación Medioambiental, Grupo de Policía Judicial y la Oficina de Atención al Ciudadano y Denuncias (ODAC).

Desde la Comisaría Central participan la División de Intervención, Brigada de Juego y Espectáculos, Grupo de Guías Caninos y Grupo de Apoyo Tecnológico.

El patrullaje a pie se dividirá en uniformado y de paisano. Los agentes de paisano se centrarán en detectar hurtos, agresiones y robos en el interior de vehículos. Por su parte, la División de Intervención y el Grupo de Guías Caninos realizarán controles de seguridad ciudadana para interceptar de forma prematura a carteristas habituales y evitar la entrada de armas o sustancias prohibidas. También se mantendrá una presencia preventiva activa ante el nivel 4 de alerta antiterrorista.

La Brigada de Tráfico de Tudela incrementará los controles de alcohol y drogas en las vías de entrada y salida del municipio, mediante un reparto de zonas coordinado. Del mismo modo, prestarán apoyo a la Policía Local en la atención de accidentes de tráfico urbanos si las patrullas municipales se encuentran ocupadas.

El Grupo de Protección de Medio Ambiente y el Grupo de Investigación Medioambiental de la Policía Foral controlarán administrativamente las zonas de feria, vigilarán acampadas o caravanas ilegales en los alrededores y vigilarán la margen izquierda del río Ebro durante el cohete. También participarán en la seguridad del encierro.

La Brigada de Juego y Espectáculos asumirá las funciones delegadas de la autoridad en las corridas de toros y encierros del 25 al 30 de julio. Para canalizar cualquier incidencia penal, la ODAC y el Grupo de Policía Judicial de Tudela permanecerán operativos de forma continua para recibir denuncias, realizar investigaciones e instruir los atestados correspondientes con la máxima celeridad.