Policía Foral despliega un dispositivo especial de seguridad para las fiestas de Santiago en Elizondo

Policía Foral de Elizondo. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de las fiestas patronales de Santiago en Elizondo, la Policía Foral pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad desde este, viernes, 24 de julio, hasta el próximo martes 28 de julio. El objetivo central de este despliegue es velar por la seguridad ciudadana y garantizar que todas las actividades programadas transcurran con absoluta normalidad.

El cuerpo autonómico prestará especial atención a todos aquellos factores de riesgo que puedan alterar la convivencia vecinal y el disfrute pacífico de las celebraciones. En concreto, el dispositivo centrará sus esfuerzos en atajar conductas incívicas, delitos contra la propiedad o contra las personas, y el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes en la conducción.

Las distintas unidades y patrullas que integran el plan especial de seguridad trabajarán de forma intensiva sobre el terreno con el propósito de prevenir de forma prioritaria las siguientes áreas:

-Tráfico y consumo de drogas: Se vigilará estrechamente el menudeo, el tráfico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.

-Control de armas: Se realizarán inspecciones preventivas para evitar el porte de armas blancas u objetos peligrosos en las zonas de mayor afluencia.

-Violencia de género: Habrá tolerancia cero y un seguimiento específico para evitar delitos contra la libertad sexual y cualquier agresión o violencia hacia las mujeres.

-Seguridad ciudadana: Se intervendrá ante delitos de lesiones, riñas tumultuarias y desórdenes públicos que empañen el ambiente de la fiesta.

-Seguridad vial: Se establecerán controles preventivos en los accesos y salidas de la localidad para interceptar la conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, reduciendo así el riesgo de siniestros viales.

El dispositivo especial de la Policía Foral no actuará de forma aislada. El plan está coordinado para colaborar de forma directa con el Ayuntamiento del Valle de Baztan, ofreciendo misiones de apoyo continuo tanto a los agentes municipales asignados a los festejos como al personal de los servicios sanitarios del centro de salud de Elizondo ante cualquier eventualidad de urgencia.

Desde la Policía Foral se apela a la responsabilidad individual, al civismo y a la colaboración ciudadana para que vecinos y visitantes disfruten de estos días con respeto y seguridad. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se recuerda que los ciudadanos tienen a su disposición el teléfono de atención 112, ha indicado la Policía Foral.