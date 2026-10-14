Un policía foral fuera de servicio frustra un robo con violencia en Bilbao

Archivo - Un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Foral fuera de servicio colaboró el pasado fin de semana en la detención del presunto autor de un robo con violencia cometido en la zona del Casco Viejo de Bilbao.

Los hechos ocurrieron cuando el agente presenció cómo una joven era víctima de la sustracción de su teléfono móvil. Tras identificar a dos varones que presuntamente habrían participado en los hechos, inició su seguimiento hasta localizarlos en las inmediaciones de un establecimiento hostelero.

Una vez identificado como policía mediante su placa reglamentaria, el agente requirió la devolución del terminal sustraído. En ese momento, uno de los sospechosos intentó abandonar el lugar, iniciándose un forcejeo durante el cual el agente recibió un golpe en el rostro que le provocó una herida en una ceja, explican desde la Policía Foral.

Con la ayuda de otras dos personas presentes en el lugar, logró inmovilizar al presunto autor hasta la llegada de varias patrullas de la Ertzaintza, que se hicieron cargo de la intervención y procedieron a su detención.

Según la información facilitada posteriormente, al detenido se le imputan presuntos delitos de robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad y lesiones. Asimismo, sobre esta persona pesaba un señalamiento judicial de detención, vigente.

La víctima recuperó el teléfono móvil sustraído y fue trasladada a dependencias policiales para formalizar la correspondiente denuncia. El agente de Policía Foral recibió asistencia médica por las lesiones sufridas y posteriormente compareció ante la autoridad judicial.