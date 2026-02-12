Policía Foral y Guardia Civil esclarecen varios robos por alunizaje en establecimientos de Navarra y La Rioja

1051224.1.260.149.20260212094127 Detalle de los vehículos calcinados tras provocar su incendio. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral y la Guardia Civil de Navarra llevaron a cabo la operación 'RAIGÓN-KINDER', una investigación conjunta que ha permitido esclarecer varios robos con fuerza cometidos mediante el método del "alunizaje" en establecimientos hosteleros de Navarra (Murieta y Ancín) y La Rioja (El Redal), así como otros hechos relacionados con la sustracción, uso y posterior incendio de vehículos presuntamente empleados para ejecutar los asaltos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Los Arcos (Navarra) por la sustracción de una furgoneta que, según se acreditó posteriormente, habría sido utilizada esa misma noche para impactarla contra un bar en La Rioja y acceder al interior, donde se sustrajeron máquinas de juego y la recaudación. Días después, el vehículo fue localizado totalmente calcinado en un paraje cercano, explican ambos cuerpos en una nota conjunta.

El análisis del modus operandi permitió relacionar ese hecho con otros dos robos similares cometidos en establecimientos hosteleros de Murieta y Ancín, que ya estaban siendo investigados por Policía Foral. Ante la coincidencia de indicios, ambos cuerpos establecieron un equipo conjunto de investigación con el objetivo de unificar líneas de trabajo y reforzar el análisis técnico de los hechos.

Durante las diligencias de investigación se llevaron a cabo diversas actuaciones policiales que permitieron avanzar de manera significativa en la identificación de los presuntos autores, así como en la reconstrucción de la operativa empleada para la comisión de los hechos. Los investigadores concluyeron que los implicados realizaban labores previas de reconocimiento y vigilancia, y que recurrían a vehículos sustraídos para cometer los robos, incendiándolos después para eliminar vestigios e indicios que pudieran conducir a su identificación.

La fase de explotación se saldó con la detención e investigación de cuatro personas (tres de nacionalidad española y una portuguesa), una de las cuales ya ha ingresado en el Centro Penitenciario de Pamplona, como presuntas autoras de robos con fuerza, robo y uso de vehículos a motor, daños, incendios de vehículos y simulación de delito, entre otros ilícitos conexos.

En el balance final, se han esclarecido tres robos con fuerza en establecimientos hosteleros (dos en Navarra y uno en La Rioja), además de un robo con fuerza en una nave agrícola. Asimismo se les atribuyen tres incendios de vehículos previamente sustraídos, junto con otros delitos asociados. Se estima que la valoración económica de lo sustraído está entre 8.000 y 9.000 euros, mientras que los daños ocasionados en locales y vehículos se cifran en torno a 25.000 euros en conjunto.