La Policía Foral intercepta más de 56 kilos de droga y detiene a 7 personas en tres intervenciones en Elizondo

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Elizondo de la Policía Foral ha interceptado, en tres intervenciones recientes, un total de 49 kilos de hachís, 7 kilos de marihuana, 175 gramos de una sustancia compatible con cocaína y 207 gramos de speed, y ha detenido a siete personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

Según han explicado desde el cuerpo policial, las tres intervenciones fueron realizadas en la N-121-A y su entorno, "que se ha convertido en un eje de paso para los grupos de delincuencia organizada, en particular especializados en el tráfico de drogas y estupefacientes, en su tránsito hacia la Unión Europea".

La vía "es un territorio de paso que los agentes de la Policía Foral conocen y controlan en el día a día, para luchar contra este fenómeno criminal". La Comisaría de Elizondo, pero también unidades del resto de comisarías, en especial las unidades de seguridad ciudadana y de investigación criminal, "atesoran una práctica operativa y judicial que se traduce en controles, conocimiento del entorno y de las prácticas criminales, lo que les conduce" a resultados estos.

56 KILOS DE HACHÍS Y MARIHUANA Y DOS DETENIDOS

Agentes de la citada comisaria interceptaron, durante su turno de noche y patrullando por la N-121-A, un vehículo con dos ocupantes y matriculado en Alicante que levantó "sus sospechas". El turismo, que hizo "el amago de detenerse", emprendió la huida "de manera brusca" a la llegada de los agentes.

En ese momento comenzó una persecución hasta la localidad de Sunbilla. A la salida del pueblo, se apeó del vehículo un varón que abandonó a la carrera una maleta de grandes dimensiones, repleta de tabletas de hachís y bolsas de marihuana. Los agentes iniciaron la búsqueda de los dos fugados, tanto por las orillas del Bidasoa como por su Vía Verde, llegando hasta la localidad de Santesteban, apoyados por más efectivos que localizaron a uno de los jóvenes en uno de sus parques, y que "emprendió una nueva huida a la carrera".

El vehículo fue localizado abandonado en una de las plazas del pueblo, y, sobre él se estableció un dispositivo de vigilancia mientras se continuaba con la búsqueda de los fugados. Apoyados por efectivos de Pamplona y, tras toda una noche de persecuciones, finalmente los dos varones, de 23 y 21 años, respectivamente, fueron localizados en las proximidades de Santesteban, con sus ropas mojadas.

Fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas, ya que en sus diferentes maletas se interceptado 49 kilos de hachís y 7 kilos de marihuana. Las autoridades judiciales decretaron con posterioridad su ingreso en prisión.

CUATRO DETENIDOS, COCAÍNA Y 15.000 EUROS

En otra intervención, los agentes de la comisaría baztanesa controlaron una furgoneta con tres ocupantes durante un control rutinario de seguridad ciudadana en el turno de mañana, también en la N-121-A.

En la inspección de la misma, apareció en la parte trasera, tumbado entre unos cojines, un cuarto hombre. Todos ellos "tenían actitud nerviosa y esquiva", y uno de ellos arrojó al exterior en un momento dado una bolsa de polvo blanco. En los pertinentes cacheos de sus ocupantes, a uno de ellos se le encontraron en un bolsillo 2.000 euros en billetes de 20 euros, y a otro de ellos diferentes dosis de marihuana.

Apoyados por otra patrulla en el registro "minucioso" del vehículo, se halló escondida una mochila con 10.000 euros y 175 gramos de una sustancia pulverulenta, compatible con cocaína. Los cuatro ocupantes fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.

UN DETENIDO Y 207 GRAMOS DE SPEED (ANFETAMINA)

En la tercera intervención, que tuvo lugar en el turno de tarde, la alta velocidad a la que circulaba un vehículo por la vía "obligó a los agentes a intervenir". La consulta de su matrícula les devolvió a los policías numerosas intervenciones con su conductor.

Una vez interceptado, "conocedores los agentes de su historial y el nerviosismo mostrado por el joven en el momento de la intervención", le practicaron un registro que condujo a encontrarle, en el maletero del vehículo, una bolsa de plástico con la cantidad de 207 gramos de speed. Fue detenido también por un delito contra la salud pública.

Una vez instruidas las respectivas diligencias policiales, se remitieron a los Juzgados de guardia correspondientes para las medidas oportunas.