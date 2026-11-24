Imagen del patinete. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de Tráfico de la Policía Foral adscrita a la comisaría de Tudela ha interceptado a un conductor de patinete eléctrico cuando circulaba a velocidad excesiva por la carretera N-121-C (carretera de Tarazona).

Los hechos se produjeron durante un control rutinario de documentación, momento en el que los agentes observaron a un vehículo de movilidad personal transitando por la citada vía interurbana a una velocidad sensiblemente superior a la permitida. La patrulla emprendió su persecución, alcanzando velocidades de hasta 60 km/h para lograr dar alcance e interceptar al vehículo.

Posteriormente, durante la inspección técnica del patinete en el lugar de la parada, los agentes comprobaron que el vehículo se había sido modificado y deslimitado, lo que le permitía alcanzar velocidades de hasta 75 km/h, según ha informado la Policía Foral.

A raíz de esta intervención, desde el cuerpo autonómico se recuerdan las principales obligaciones y restricciones legales referentes a la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Así, señala que un VMP es un vehículo de una sola plaza propulsado exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Está prohibido alterar o deslimitar sus características técnicas para superar dicha velocidad.

Los patinetes eléctricos tienen estrictamente prohibida la circulación por vías interurbanas, carreteras convencionales, autopistas, autovías, travesías, aceras o túneles urbanos. Su uso se limita exclusivamente a las vías urbanas permitidas (como carriles bici y calzadas urbanas autorizadas), ha añadido la Policía Foral, que recuerda también que se fija en 15 años la edad mínima para conducir un VMP. Es obligatorio el uso de casco de protección , así como disponer de sistema de frenado, timbre acústico, alumbrado y elementos reflectantes para garantizar la visibilidad.

Los VMP deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT, contar con seguro de responsabilidad civil obligatorio y portar la correspondiente etiqueta identificativa. Al ser vehículos unipersonales, está prohibido llevar pasajeros, utilizar el teléfono móvil o auriculares, así como conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas.