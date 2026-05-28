Policía Foral investiga a un hombre y una mujer en la Merindad de Sangüesa por un delito de maltrato animal

Imagen del perro. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral, adscritos al Grupo Investigación Medioambiental (GRIM), han abierto diligencias penales a un varón de 69 años y una mujer de 36 como presuntos autores de un delito contra los animales en una localidad de la Comarca de Sangüesa.

Los hechos se conocieron el pasado mes de abril, al personarse agentes de Policía Foral, adscritos a la unidad de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Sangüesa, en unas parcelas pertenecientes al comunal del ayuntamiento de la capital de la merindad, donde hallaron además de una acumulación descontrolada de residuos y basura- vehículos en estado de abandono, electrodomésticos-, animales de diferentes especies, bovina, caprina y aves, además de un perro atado a un árbol con una sirga y una cadena a su cuello, la cual le producía graves heridas sangrantes en el mismo. Esta situación, estaba provocando un estado importante de insalubridad en el lugar.

Pasados los días, agentes del Grupo de Investigación Medioambiental comprobaron que la titular del animal no había tomado las medidas necesarias para atender y curar las lesiones provocadas en el animal. Por este motivo se procedió a la incautación cautelar del perro para su traslado en un primer momento a un centro veterinario de la localidad y posteriormente a dependencias municipales que el ayuntamiento dispone para estos casos.

En base a estos hechos se procedió a la citación de ambas personas en la comisaría de Policía Foral en Sangüesa con el fin de prestar declaración en calidad de investigados por un presunto delito de maltrato animal. Asimismo, los agentes instructores instaron a la titular del animal a que cediese el perro, con el propósito de una futura adopción definitiva, dando el propietario su consentimiento.

Las diligencias fueron remitidas al juzgado de guardia de Aoiz y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra.

La Policía Foral ha recordado que el Código Penal (Art. 340 bis) castiga con la pena de prisión de 3 a 18 meses, o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud.