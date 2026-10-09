Policía Foral organiza un dispositivo especial de seguridad vial y ciudadana por el puente del 12 de octubre

Control de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del próximo puente festivo del 12 de octubre, que este año genera un fin de semana largo con "un notable incremento" de los desplazamientos, la Policía Foral activará un dispositivo especial para El objetivo principal es garantizar la seguridad vial y ciudadana en toda la Comunidad Foral.

Desde la tarde de este viernes y hasta el próximo lunes se reforzará la presencia de patrullas tanto en la red de carreteras principales y secundarias como en los entornos urbanos y de ocio.

El Área de Tráfico y Seguridad Vial, intensificará los controles de velocidad, alcohol y drogas. Sin embargo, este año se pondrá un foco muy especial en la vigilancia de las distracciones al volante, al ser una de las principales causas de accidentabilidad en nuestras carreteras.

En este sentido, la Policía Foral ha advertido de que una distracción de apenas tres segundos a 120 km/h "equivale a recorrer a ciegas una distancia superior a un campo de fútbol". Por ello, ha insistido en no mirar el móvil mientras se conduce. "Si necesitas usar el GPS, configúralo antes de arrancar. Si entra una llamada o mensaje urgente, busca un lugar seguro, estaciona el vehículo y atiende la comunicación. Ningún mensaje de texto vale más que tu vida o la de los demás", ha subrayado.

Por otro lado, ha llamado a planificar el viaje y descansar. "En trayectos largos, para cada dos horas. La fatiga también disminuye la atención y provoca despistes fatales", ha señalado.

Igualmente, ha recomendado estar atento al mantenimiento del vehículo especialmente en lo que a neumáticos se refiere. Y ha instado a adecuar la velocidad a las circunstancias meteorológicas y de la vía.