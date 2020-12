La mayor parte de estos vuelos se relacionan con la vigilancia de las limitaciones de la movilidad y de protección medioambiental

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha realizado 106 servicios policiales con drones. Los servicios realizados han supuesto 160 horas de vuelo con los cuatro drones de los que dispone el cuerpo policial prestando apoyo a unidades especializadas en diferente ámbitos.

Así, del total de servicios, 39 han sido para vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria anti Covid-19, 37 para vigilar el cumplimiento de normativa de protección del medio ambiente, 15 por motivo de seguridad ciudadana, ocho para vigilancia y protección del Camino de Santiago, tres con ocasión de investigación de accidentes de circulación, tres en apoyo a dispositivos de búsquedas a personas desaparecidas, y uno con ocasión de investigación de accidente de aviación, ha detallado en un comunicado.

La Policía Foral ha recordado que toda operación con drones debe realizarse en las zonas de vuelo permitidas. Para saber qué es lo que se necesita para volar un dron de forma segura se recomienda verificar los requisitos en https://drones.enaire.es/ y cumplir con la normativa española vigente, concretamente el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

En todo caso hay que tener en cuenta que el vuelo recreativo no está permitido en proximidades de aeropuertos ni espacios aéreos controlados; no se puede volar en zonas urbanas si el dron pesa más de 250 gramos; no poner en peligro o molestar a terceros; y siempre tener el dron a la vista a no más de 120 metros de altura.