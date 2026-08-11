Policía Municipal de Pamplona detuvo en julio a 116 personas, 21 por malos tratos y 23 por robos y hurtos

Archivo - Una patrulla de Policía Municipal de Pamplona en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha tramitado diligencias a 129 personas como presuntas autoras de diversos ilícitos penales en el mes de julio. De ellas, 116 personas fueron puestas a disposición judicial en calidad de detenidas y otras 13 pasaron como investigadas no detenidas por la comisión de diversos delitos.

Entre los hechos que motivaron las 116 detenciones destacan 21 por malos tratos en el ámbito familiar, 13 por hurtos, 10 por robo con violencia o intimidación, 9 por atentado contra agentes de la autoridad y 9 por lesiones.

Además, se ha detenido a 15 personas por delitos contra la libertad sexual. Todos ellos han sido por tocamientos (uno de los presuntos autores de varios de esos tocamientos fue enviado a prisión) excepto una de las detenciones que se produjo por una agresión sexual con penetración denunciada en Sanfermines. También se decretó el ingreso en prisión de este varón, informan desde la Policía Municipal.

Las personas investigadas no detenidas ascienden a 13, a 3 de ellas se les imputan dos delitos. Destacan 9 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 5 por carecer del permiso de conducir, 2 por conducción temeraria, 1 por pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de los puntos y 1 por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia.