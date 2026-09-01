Policía Nacional en Navarra alerta sobre el uso fraudulento de cuentas de WhatsApp

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Pamplona. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Navarra advierte a la ciudadanía del importante incremento de denuncias por intento de estafa en el último mes, mediante la usurpación de cuentas de WhatsApp, que se produce por la vulnerabilidad en algunos modelos de móvil que no tienen actualizada la versión de seguridad disponible y compatible con el sistema operativo del terminal, así como tampoco la actualización de la propia aplicación de WhatsApp.

Se ha detectado que todas estas denuncias que están afectando a usuarios de Navarra así como en otras partes del país, siguen un patrón común de uso fraudulento de cuentas de WhatsApp, en el que los ciberdelincuentes utilizan la identidad digital de la víctima, haciéndose pasar por ella en alguna conversación reciente, para contactar con familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero, aprovechando la relación de confianza, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

En la mayoría de los casos, la víctima conserva el acceso a la aplicación móvil, mientras que un tercero es capaz de enviar mensajes utilizando su identidad, coexistiendo la víctima y el autor en la misma cuenta, sin expulsión del usuario legítimo. Tampoco se observan sesiones desconocidas dentro de la función 'dispositivos vinculados' de WhatsApp.

Según la Policía, la persona afectada continúa teniendo acceso a la aplicación y puede utilizarla con normalidad, mientras que sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados desde dicha cuenta, en los que se solicita que realice una transferencia de dinero, facilitando incluso un número de cuenta bancaria que, en algunos casos, puede corresponder a una entidad extranjera.

De este modo, los mensajes fraudulentos no aparecen en el terminal de la víctima de la usurpación de su cuenta. Sin embargo, los destinatarios reciben las peticiones de dinero dentro de conversaciones reales en el mismo chat. Para el receptor del mensaje todo parece legítimo, ya que lo recibe desde el número de teléfono habitual, con el nombre del contacto y la conversación mantenida anteriormente, ha precisado la Policía.

Según las víctimas de las cuentas afectadas, en ningún momento han proporcionado códigos de registro o PIN, tampoco han escaneado códigos QR ni vinculado de forma voluntaria su WhatsApp con otra persona.

CONSEJOS PREVENTIVOS

Ante estas denuncias registradas en las últimas semanas, la Policía Nacional aconseja actualizar la última versión de seguridad disponible y compatible con el sistema operativo del teléfono móvil; volver a instalar la versión actualizada de la aplicación WhatsApp; activar la verificación en dos pasos de dicha aplicación; revisar, de vez en cuando, la función 'dispositivos vinculados', "aunque la ausencia de dispositivos desconocidos no debe interpretarse únicamente como prueba de que la cuenta no haya sido comprometida, y se debe cerrar cualquier sesión que no se reconozca". Además, se recomienda no facilitar códigos SMS, QR, de registro o de verificación a otra persona.

EN CASO DE INTENTO DE ESTAFA

En el caso de ser víctima de este intento de estafa, es conveniente avisar por otro medio alternativo a familiares, amigos y contactos para que ignoren cualquier solicitud económica Se debe reportar la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.