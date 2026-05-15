El presidente de la AN destaca el "papel determinante" de la entidad "en la consolidación del Estado de Derecho"

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, durante su intervención en el Foro Ser Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha destacado el "papel determinante" de la institución "en la consolidación del Estado de Derecho en España" y ha remarcado la labor de este órgano judicial en lo referente a causas relacionadas con el terrorismo de ETA, el yihadismo, el narcotráfico o la corrupción, entre otros ámbitos.

Así lo ha señalado este viernes en Pamplona, durante su intervención en el Foro SER Navarra, titulado 'La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho'. Según ha explicado, la Audiencia Nacional "se concibió para investigar y juzgar el crimen organizado, y de un modo particularmente relevante la actividad terrorista de ETA, muy importante en aquellos momentos y que estaba hasta entonces estaba residenciada en la jurisdicción militar".

"La investigación y el enjuiciamiento de los delitos terroristas marcó el trabajo de los órganos de la Audiencia Nacional en las primeras décadas de su existencia. No sólo la actividad criminal de ETA, sino también la del GRAPO", ha subrayado, tras añadir que "este tribunal ha contribuido a erradicar esta lacra, con jueces y fiscales que, al igual que los de los territorios, arriesgaron sus vidas para garantizar la paz y la vida en libertad".

Ello "ha supuesto la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho en España como forma de convivencia democrática, valores puestos en peligro por los terroristas". "Obviamente no lo hicimos solos", ha añadido.

Por otro lado, Fernández ha apuntado que "con el paso del tiempo, los jueces de la Audiencia Nacional nos hemos tenido que adaptar a un nuevo modelo de terrorismo internacional, el yihadista, con diferentes formas de actuar y que ha requerido una especialización por nuestra parte". En este sentido, ha hecho referencia a los 192 fallecidos y casi 2.000 heridos en los ataques perpetrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Aquel día, España "enmudeció" y "todas las miradas se dirigieron entonces a la Audiencia Nacional, que actuó con diligencia y supo estar a la altura ante semejante barbaridad".

MÁS COMPETENCIAS Y MÁS JUECES

Entre otras cuestiones, Fernández ha mencionado "un debate que estamos promoviendo desde la Audiencia Nacional" y que "esperamos que tenga buena acogida por quienes tienen la facultad de promover las reformas" correspondientes, relacionado con las competencias de la AN.

"La lucha contra la criminalidad organizada, en todas sus facetas, tiene que ser una prioridad fundamental y es uno de los ejes de actuación de la política en la Unión Europea. El terrorismo, las amenazas híbridas, la trata, la explotación sexual, la pornografía infantil, la delincuencia económica, la cibercriminalidad y sobre todo el narcotráfico son manifestaciones de esta realidad delictiva cuyo tratamiento material y procesal requiere mejoras", ha apuntado.

Según ha continuado, "el paso del tiempo ha producido importantes cambios en la actividad criminal y ello exige una respuesta penal más rápida, más efectiva y más especializada". "Esta especialización, unida a la cooperación internacional y la formación de quienes integramos la Audiencia Nacional, juega a favor de incrementar las competencias de la Audiencia Nacional, de que asumamos causas que en estos momentos se ven en los territorios, y convertir de esta manera la audiencia en el órgano de referencia para la instrucción y el enjuiciamiento del crimen organizado", ha manifestado.

A su juicio, "en absoluto es una desconsideración a los órganos territoriales del conjunto de España, al contrario". "Es encomiable su grado de compromiso en la investigación y enjuiciamiento de las causas criminales, a veces con recursos muy limitados y en contextos preocupantes", ha remarcado el presidente de la AN.

Por ello, "el examen que se propone sobre las competencias de la Audiencia Nacional es que al mismo tiempo que se plantea asumir competencias, se haga uso de la facultad que nos concede la Ley Orgánica del Poder Judicial" de "agrupar el conocimiento de determinadas causas en un solo órgano judicial". Esta asunción de mayores competencias "exigirá una dotación de más recursos, especialmente más jueces", ya que el número actual es "insuficiente dada la enorme carga de trabajo" que se asume.

Preguntado por la Inteligencia Artificial, ha considerado que "hay que incorporarla, y de hecho ya está incorporada al trabajo de la Justicia". "Esto no es una opción, no es que me guste o no me guste", ha indicado.

Sin embargo, Juan Manuel Fernández ha destacado que "la justicia no es sólo la aplicación de la ley". "La justicia exige ese conocimiento profundo del derecho, pero exige incorporar otras cosas que la IA no da, ni nunca dará", ha señalado, tras mostrarse "absolutamente partidario, faltaría más, de incorporar estas herramientas, pero no de sustituir al juez".