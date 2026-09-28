El presidente del TSJN reclama más jueces y destaca la "urgente" necesidad de "afrontar" el diseño del nuevo edificio

Imagen del acto de apertura del curso judicial - EUROPA PRESS

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Julián Huarte, ha advertido de que la "saturación" de los órganos jurisdiccionales de Navarra "debería paliarse mediante el incremento de plazas judiciales", y ha destacado la "urgente" necesidad de "afrontar el diseño y proyecto del nuevo edificio, para atender las debidas necesidades de la Administración de Justicia en Navarra, con una visión de futuro".

Así se ha pronunciado este lunes, durante el acto de apertura del año judicial, al que han asistido, entre otros, el fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez; y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

En su intervención, ha destacado que la reforma puesta en marcha sobre el nuevo sistema de organización judicial, que ha supuesto una "revolución" en los órganos judiciales, ha sufrido en los primeros meses "un cierto freno a su implementación" que "poco a poco ha ido desapareciendo".

Huarte ha explicado que se ha pasado de una administración de justicia asentada en "un sistema decimonónico, compartimentada en juzgados, a la instauración de servicios comunes de tramitación y ejecución, que ha supuesto una "revolución" de la organización de la oficina judicial.

"Todo cambio o modificación en un organigrama o estructura de trabajo en el que confluyen distintas personas y funcionalidades siempre suele conllevar, en un primer momento, un cierto freno a su implementación, y la administración de justicia en general, y en esta comunidad particularmente, no ha sido ajena a ello", ha subrayado.

No obstante, Huarte ha realzado que dicha ralentización "poco a poco ha ido desapareciendo y va permitiendo que la instauración de los Tribunales de Instancia de esta Comunidad Foral de Navarra pueda llegar a ser una realidad" y que el diseño del Tribunal de Instancia y la nueva oficina judicial, que presta apoyo al mismo, "haya ido tomando, si bien de manera más lenta de la esperada, carta de naturaleza".

Este tránsito, ha agregado, "no ha terminado", y se debe "continuar en el avance de su definitiva implementación, a fin de que se cumpla la finalidad de agilidad, eficacia, eficiencia y racionalización, bajo los criterios de responsabilidad, coordinación y cooperación", para que los ciudadanos obtengan "un servicio cercano y de calidad".

"Por un lado, nos encontramos obligados a su implementación al estar en presencia de una ley, que por obvio es de obligado cumplimiento; y, por otro, como servidores públicos hemos asumido un compromiso profesional que nos obliga aportar todo nuestro conocimiento para que la materialización de la oficina judicial sea efectiva realmente y la ciudadanía navarra perciba un avance en el servicio que prestamos", ha apostillado, tras añadir que para ello es "sustancial" el aporte de "medios materiales y personales de las administraciones dotacionales, en este caso del Gobierno de Navarra y del ministerio de Justicia, dentro de sus competencias".

Para "poder dar una respuesta lo más eficaz posible", se constituyó en el año 2025 una comisión mixta entre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra, para analizar y proyectar una "debida" materialización de los tribunales de instancia mediante la creación, a su vez, de distintas comisiones o grupos de trabajo específicos, que "se fueron reuniendo regularmente".

Huarte ha advertido de que los órganos jurisdiccionales de Navarra, sobre todo civiles, mercantiles y de lo social, alcanzan unos registros "por encima de lo que debiera considerarse asumible, todos ellos superando ampliamente la carga de trabajo establecida, que ha generado una saturación", con el "inevitable perjuicio" al ciudadano, y que "debería paliarse mediante el incremento de plazas judiciales".

Respecto a la creación de órganos y plazas, el presidente del TSJN ha recordado que el próximo 31 de diciembre entrarán en funcionamiento cuatro jueces más: uno en la Sala de lo Social del TSJN, dos en la nueva Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, y la tercera plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz. El 1 de junio de 2027, por su parte, entrarán en vigor las dos plazas restantes adjudicadas a Navarra, ambas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Pamplona.

Sin embargo, Huarte ha incidido en que "sigue concurriendo la necesidad de creación de más plazas judiciales". Así, ha agregado, la Sala de Gobierno del TSJN acordó el pasado marzo solicitar las siguientes plazas: una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia, un juez más para Aoiz y otro más para Tudela, y seis jueces más para los tribunales de instancia de Pamplona: uno para Civil, dos para Penal, dos para Social y uno para Violencia sobre la Mujer.

También se ha referido, un año más, al nuevo edificio judicial contemplado, debido a que el actual se encuentra ya "agotado" y "colapsado, sobre todo en su configuración y en el número de salas de vistas". "Es por ello que traslado aquí a los máximos representantes de la Comunidad foral de Navarra esta necesidad, que debemos considerar todos urgente, y que debe llevar a incorporar las partidas presupuestarias que permitan afrontar el diseño y proyecto del nuevo edificio, para atender las debidas necesidades de la Administración de Justicia en Navarra, con una visión de futuro", ha constatado.

En cuanto al programa informático de gestión procesal Avantius, "se han producido diversas disfunciones, algunas relevantes", y que "han dificultado avanzar en la implementación de la nueva oficina judicial, sobre todo en Pamplona". También ha remarcado el "retraso" en la implantación de la nueva versión de Avantius en algunas salas y plazas, que "se ha pospuesto y exigimos se solvente a la mayor brevedad".

"ELEVADA" EVENTUALIDAD DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior ha destacado la eventualidad de la plantilla de funcionarios, que es "muy elevada", problema que se ve "agravado" con la "movilidad" de la misma.

"En la incorporación a órganos judiciales de personal interino sigue detectándose una carencia de experiencia y de los mínimos conocimientos técnico-procesales que pone en una situación complicada, por no decir desesperada, a los órganos judiciales afectados, que ya soportan una importante sobrecarga de trabajo, debiendo buscarse fórmulas que minimicen dicha situación", ha remarcado. Este "problema", según Huarte, cobra "especial intensidad" en los partidos judiciales de Aoiz, Estella y Tafalla.

"Ni que decir tiene que con ello no se pretende responsabilizar a tales funcionarios interinos de los problemas que pudieran existir, antes, al contrario, no se puede dejar de significar la dedicación y profesionalidad con la que aquellos trabajan diariamente. Es la falta de estabilidad de las plantillas, la continua movilidad, la que origina importantes disfunciones", ha apostillado.