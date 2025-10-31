Los Presupuestos de Navarra para 2026 se aprobarán previsiblemente en el pleno del Parlamento del 18 de diciembre

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este mediodía, de manos del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026, cuyo debate definitivo en pleno está previsto para el 18 de diciembre.

Unai Hualde se ha congratulado por la existencia de una mayoría parlamentaria que, tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu, garantiza la aprobación de los Presupuestos de Navarra.

A ese respecto, Hualde ha destacado la "estabilidad presupuestaria de los últimos diez años" y la ausencia de "situaciones de bloqueo como las que se observan en otras cámaras autonómicas o en el propio Congreso". "Seguimos dando continuidad a la labor iniciada en 2015 con el Gobierno del cambio. Ahora llega el momento de los acuerdos entre grupos para convenir enmiendas", ha dicho.

El acto de entrada del proyecto de ley Presupuestos Generales de Navarra para 2026 ha tenido lugar en la Sala Institucional del Parlamento. Seguidamente, Unai Hualde ha comparecido ante los medios de comunicación en el Atrio. La Mesa y Junta de Portavoces se reunirá el próximo lunes a las 10 horas para, además de admitir a trámite el proyecto, aprobar el calendario de tramitación parlamentaria de los Presupuestos, cuyas fechas ha avanzado el presidente de manera provisional.

Según ha anticipado Hualde, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del proyecto de Ley foral, algo que tendrá lugar el 5 de noviembre, los grupos parlamentarios tendrán de plazo hasta el día 13 de noviembre, a las 12 horas, para formular enmiendas a la totalidad, y hasta el 21 de noviembre para formular enmiendas parciales.

El día 20 de noviembre el pleno debatiría las enmiendas a la totalidad del proyecto y, de no presentarse o no prosperar, entre los días 1 y 12 de diciembre tendría lugar el debate de las enmiendas parciales en la comisión de Economía y Hacienda.

Finalmente, el pleno del Parlamento debatirá el dictamen de la Comisión de Hacienda y Política Financiera sobre el proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2026 el 18 de diciembre.

El proyecto para el ejercicio de 2026 está cifrado en 6.741,5 millones, de los que 6.318,6 millones corresponden al gasto no financiero (departamentos del Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) y el resto, 422,9 millones, al gasto financiero (amortización de deuda y pago de intereses).

El techo de gasto no financiero supone un incremento del 5,2% respecto al Presupuesto de 2025, que ascendía a 5.986,6 euros, lo que arroja una diferencia en términos absolutos de 332 millones.