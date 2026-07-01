Los profesionales de Salud Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera lanzarán el Chupinazo de San Fermín 2026

Foto de familia de los integrantes del servicio de Urgencias de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de Salud Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera serán quienes se suban al balcón del Ayuntamiento de Pamplona el próximo lunes para lanzar el chupinazo de los Sanfermines de 2026, en representación de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida por votación popular para lanzar el cohete anunciador de las fiestas de este año.

Fernández ha sido designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023. Es médico de familia y especialista en Emergencias y reside en Pamplona desde 1992 a donde llegó procedente de Kenia junto con su familia.

Araceli Sergio es enfermera de UVI Móvil de Tafalla. La elección de la segunda persona que lanzaría el Chupinazo ha sido determinada por votación por parte de todos los trabajadores de la subdirección de Urgencias que están en activo. Tras un periodo de nominaciones y otro de votaciones desarrollado en la última semana, Sergio Aguilera ha sido la más votada por sus compañeros y compañeras de equipo, han informado desde el Gobierno de Navarra.