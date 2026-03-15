La propuesta para reformar la renta garantizada llega este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra tramitará este lunes, en el marco de su sesión ordinaria, la proposición de UPN para modificar la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

La iniciativa de los regionalistas plantea que esta ayuda se perciba un máximo de tres años y de manera progresiva, de forma que se cobre la totalidad el primer año, un 70% el segundo y el 50% el tercero. Fija la obligación de estar en situación regular y carecer de antecedentes penales por delitos menos graves o graves de homicidio, de lesiones, contra la libertad sexual, de robos con fuerza o intimidación, contra la salud pública y/o delitos de atentado a la autoridad. La comisión de alguno de estos delitos o rechazar una oferta de empleo implicaría la retirada de la ayuda.

Por otro lado, el orden del día incluye una pregunta parlamentaria de Geroa Bai sobre la subida de los precios de la energía y las medidas a adoptar para que "afecten lo menos posible" en Navarra. El PSN, por su parte, ha registrado una pregunta sobre las acciones que desarrolla el Departamento de Presidencia e Igualdad en materia de formación y empleo con jóvenes migrantes del sistema de protección; mientras que EH Bildu quiere preguntar sobre "el compromiso de incrementar la actividad inspectora en materia de vivienda mediante la creación de nuevas plazas en la plantilla orgánica".

La coalición abertzale ha registrado una moción que insta al Ejecutivo foral a "garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en los actos organizados por el Gobierno y sus organismos autónomos".

Por otro lado, el consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para presentar la Estrategia de Accesibilidad Universal del Gobierno de Navarra 2026-2030. A su vez, Vox ha pedido que el consejero de Educación, la directora del CPEIP Obanos y la promotora escolar de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe den explicaciones "sobre los talleres afectivo-sexuales impartidos en el colegio".

Asimismo, UPN, PPN y Vox han solicitado celebrar una sesión de trabajo para que una representación del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) pueda "trasladar la situación actual en relación al pago de la deuda adquirida en la carrera profesional de los niveles C y D".