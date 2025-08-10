Protección Civil pide a la población que no se acerque a la zona del incendio en Carcastillo

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha solicitado este domingo a la población de Carcastillo y de Murillo del Fruto -por su proximidad- que no se acerque a la zona del incendio para evitar problemas respiratorios a causa del humo.

Asimismo, recomienda a los vecinos, especialmente las personas mayores o con problemas respiratorios, que mantengan las puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada del humo en las viviendas durante la noche.

Hacia las 21.30 horas se han retirado los medios aéreos que han participado durante la jornada del domingo en la extinción del incendio forestal. Los medios terrestres permanecerán durante la noche en el lugar para perimetrar la zona afectada.