En la próxima década se jubilarán 79.100 personas en Navarra, pero solo 24.886 jóvenes entrarán al mercado laboral

Un estudio de la Fundación Adecco sitúa a la Comunidad foral entre las regiones con previsión de relevo generacional más desfavorable

PAMPLONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 79.100 personas se jubilarán en Navarra en la próxima década, pero sólo 24.886 jóvenes entrarán al mercado laboral, según un estudio desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

Navarra se encuentra entre las ocho Comunidades que presentan una previsión de relevo generacional más desfavorable que la media nacional. En este grupo se encuentran Euskadi (4,6 personas que se jubilan por cada una que se incorporará al mercado laboral en la próxima década); Castilla y León (4,4); Galicia (4,4); Asturias (4); Extremadura (3,6); Cantabria (3,5); Canarias (3,3) y Navarra (3,1).

En general, se trata de regiones que presentan una tasa de envejecimiento alta y/o una tasa de actividad de las personas jóvenes inferior a la nacional. Por ejemplo en Euskadi, que lidera el ranking, la participación de los menores de 25 años en el mercado laboral es del 27%, cifra inferior a la nacional, del 37,8%.

En el otro lado, Murcia (2), Cataluña (2,2) y Balares (2,6) presentan una previsión de relevo generacional algo más favorable, aunque "igualmente crítica", según ha destacado Fundación Adecco.

El objetivo de este estudio es generar conciencia sobre el reto que plantea esta transición demográfica, proyectando que en la próxima década se jubilarán más de 5 millones de personas en el conjunto de España, mientras que solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado laboral.

En este contexto, según la Fundación Adecco, activar todo el potencial disponible -a través de la integración de la mano de obra migrante, la incorporación de talento con menor presencia en el mercado laboral (como mujeres, personas con discapacidad o profesionales sénior), y el impulso de tecnologías como la inteligencia artificial- será clave para garantizar la sostenibilidad y competitividad del mercado laboral.

Actualmente, en España hay 4.831.209 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Si se aplica la tasa de actividad del 37,8% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años, se puede estimar que solo 1.826.197 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años.

Esta cifra contrasta con las 5.318.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. "En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral, lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional", ha explicado la Fundación Adecco.

Según esta entidad, el fenómeno migratorio es ya indispensable para el mercado laboral español, aportando prácticamente todo el crecimiento reciente del empleo. España registra flujos migratorios intensos que han elevado la población activa y han evitado una caída demográfica mayor. En los próximos 10 años, con la jubilación de cientos de miles de baby boomers, esta dependencia de la migración no solo continuará sino que aumentará, resultando clave para paliar la falta de relevo generacional. En concreto, se espera (según proyecciones del INE) que entre 2026 y 2035 lleguen a España 4.593.871 personas extranjeras, de las cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (2,5 millones de personas), según ha destacado la Fundación Adecco.

Sin embargo, ha añadido que aunque el volumen de llegadas puede contribuir a cubrir vacantes, persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles de muchos puestos que quedarán libres tras las jubilaciones. "Una parte relevante del talento migrante llega con cualificaciones que no siempre se reconocen o aprovechan plenamente (por barreras de homologación, idiomáticas o de acceso), mientras que muchas salidas se concentran en ocupaciones de alta cualificación y experiencia", ha señalado.