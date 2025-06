La próxima Mesa sectorial abordará una propuesta sobre el abono del complemento de productividad al personal de Hacienda

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado este miércoles que el departamento "lleva ya varios meses trabajando en una propuesta" que permita abonar el complemento de productividad al personal de Hacienda, la cual "ya ha sido remitida a la Dirección General de Función Pública" y que se abordará en la próxima reunión de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario del Ámbito de la Administración Núcleo, que se celebrará la semana del 16 al 20 de junio.

Durante una comparecencia parlamentaria sobre "la situación de la negociación para cumplir lo exigido por la ley foral 13/2024, de 30 de septiembre, con el fin de extender el complemento de productividad a todo el personal de Hacienda", solicitada por UPN, Arasti ha señalado que "se nos ha confirmado ya" que en el orden del día de la próxima Mesa sectorial "se incluirá entre los puntos a tratar el relativo a la implantación del complemento de productividad del personal adscrito al organismo autónomo Hacienda Foral que no lo percibe en la actualidad".

Según el consejero, "los detalles concretos" de la propuesta "deben mantenerse dentro de la lógica cautela, puesto que, por una mera cuestión de respeto hacia los miembros de la Mesa Sectorial, no es apropiado adelantar cuestiones que van a formar parte de la propia negociación".

Arasti ha asegurado que "podremos discutir si los tiempos son o no son los que a cada uno nos gustaría", pero que el Ejecutivo foral "no está incumpliendo en ningún momento la ley". En este sentido, ha remarcado que "todo no depende única y exclusivamente del departamento". "Asumimos que a lo mejor los tiempos se podrían haber acelerado, pero ahora mismo estamos en el compromiso que hemos trasladado, que creo que va a dar sus frutos en las próximas semanas", ha manifestado.

Por otro lado, ha explicado las condiciones de la plantilla de Hacienda Foral de Navarra en lo relativo a la percepción del complemento de productividad sobre su sueldo inicial, "que va desde el 15% y con un máximo del 55% en el caso del personal técnico y gestor englobado directamente en las tareas de inspección". "La cifra del 15% que ahora está sobre la mesa se reflejará en la nómina de un máximo de 320 personas, una vez que culminen los procesos de negociación", ha dicho.

Entre los beneficiados de esta decisión "hay personas de nivel A (que no son técnicos de Hacienda), también gestores de Hacienda, técnicos de Grado Medio, que en la mayoría de casos trabajan durante los meses de Campaña de la Renta y personal administrativo que también está activo mientras se extiende la Campaña".

El "coste teórico que puede tener este nuevo complemento sería de aproximadamente 1 millón de euros, cuando se despliegue en su totalidad, es decir, si se pagase el 15% anual a todo ese personal". "Pero, como la propia ley refleja, su implementación progresiva a lo largo de los próximos 3 ejercicios, el incremento teórico máximo anual sería de unos 300.000 euros cada año, que, como es lógico, se irían acumulando hasta llegar al millón en el plazo de estos tres años", ha añadido.

En ese sentido, ha citado "lo que dice la propia ley en este mismo sentido" que es que la percepción del complemento de productividad "se llevará a efecto de forma progresiva" y que "una vez que se desarrolle el proceso de negociación colectiva que proceda se aplicará al personal afectado en los tres próximos ejercicios presupuestarios sucesivos, de tal forma que en cada uno de ellos se reconozca hasta un cinco por ciento sobre el sueldo inicial del correspondiente nivel". "Lo cual significa que queda a expensas de la negociación y de los matices que en ese diálogo se puedan contemplar y extraer. Fase que, precisamente, vamos a comenzar en breves días", ha incidido.

En nombre de UPN, Marta Álvarez ha criticado que "han pasado más de ocho meses desde que se aprobó la ley y ya casi medio año desde su entrada en vigor". "Y las noticias que tenemos es que aún no han empezado a negociar", ha indicado, tras añadir que Arasti de momento está "incumpliendo". "Tenemos una ley aprobada y vigente que le obliga, al menos desde el 1 de enero de este año, a sentarse en la mesa sectorial de Hacienda y negociar con los sindicatos", ha dicho.

Ainhoa Unzu, del PSN, ha valorado que el consejero haya anunciado que "se ha trabajado durante estos meses en una propuesta y se trasladará en los próximos días a la mesa sectorial". "Estos meses se ha trabajado en esta propuesta y se va a negociar con los sindicatos en los próximos días", ha destacado, tras considerar que "creemos que así se da cumplimiento a la ley".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha calificado de "positivo" lo expuesto por el consejero, "más allá de la velocidad, de crucero o no, que pudiera haber adquirido el tema desde el 1 de enero del 2025". "Si se va a celebrar esta mesa sectorial a lo largo de este mes de junio, pues bienvenida sea. Que se lleguen a acordar esos matices o esos flecos cuanto antes y que veamos implantado este complemento en los próximos meses", ha reivindicado.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha valorado que el departamento "lleva varios meses trabajando una propuesta que se remitió a la Dirección General de Función Pública y que se llevará a la Mesa a mitad de junio, entre el 16 y el 20". "Por tanto, creo que se está dentro de los plazos y ratifico que se está cumpliendo la ley", ha apuntado.

Irene Royo, del PPN, ha señalado que Arasti "dice que cumple las leyes, pero parece que con la boca pequeña, porque el mandato fue muy claro". En este sentido, ha pedido al consejero "que cumpla de verdad el espíritu de la ley, que lo que venía a decir era que este complemento se pague", y ha animado a llegar a un acuerdo en la negociación "cuanto antes".

En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha reclamado a Arasti que "no contradigan el espíritu de la ley, que no es otro que negociar de buena fe". "Estaremos atentos a que lo sigan haciendo", ha subrayado. También ha apuntado que "seguimos sin estar de acuerdo" con que el Parlamento "supla a la mesa general, e incluso las mesas sectoriales, como espacio de negociación colectiva preferente".