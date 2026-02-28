Un proyecto del Gobierno de Navarra para impulsar mejoras sociales con IA, finalista en los Premios CNIS

Txerra García de Eulate en el acto de entrega de Premios CNIS. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Retos IA', impulsado por el Gobierno de Navarra a través del Centro VidAAs, ha sido reconocido como finalista en la categoría 'Cuidar desde lo público' del XVI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), que distingue cada año las mejores iniciativas de innovación social pública basadas en el uso de datos e Inteligencia Artificial.

VidAAs es un centro de innovación especializado en "nueva longevidad y vida autónoma", adscrito a la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, del Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, y gestionado por la sociedad pública NASERTIC. Puesto en marcha en octubre de 2024, este centro pone a disposición de las entidades sociales, empresas, universidades y centros tecnológicos sus cerca de 1.000 metros cuadrados para poder experimentar y testar 'in situ' nuevos productos o servicios para mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas.

Los Premios CNIS, por su parte, distinguen cada año las mejores iniciativas en innovación y transformación digital en las administraciones públicas del Estado, poniendo en valor proyectos que "mejoran los servicios públicos y generan un impacto real en la ciudadanía". Estos galardones, que en la presente edición han recibido 226 candidaturas, están considerados los principales reconocimientos a la transformación pública en España.

La gala de entrega celebrada esta semana ha contado con 30 finalistas en 11 categorías. El director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, Txerra García de Eulate, ha asistido en representación del Ejecutivo foral.

El proyecto 'Retos IA' que ha resultado finalista se desarrolló el año pasado con el objetivo de identificar necesidades concretas del ámbito público y social y abordarlas mediante soluciones basadas en Inteligencia Artificial, desde un enfoque "ético, inclusivo y centrado en las personas". Las distintas fases del proyecto han contado con la participación de cerca de 200 personas de una veintena de entidades, explican desde el Gobierno de Navarra.

Durante los siete meses que duró la fase inicial, se identificaron 75 necesidades clave y se generaron más de 130 propuestas mediante dinámicas colaborativas intensivas del tipo Discovery Sprint, Hackathon y Matchathon. Las propuestas fueron reducidas y priorizadas a tres retos principales: el transporte público accesible e inclusivo, el acceso universal a la información y a trámites digitales y la orientación accesible en edificios y espacios complejos.

A través de esta iniciativa, el Centro VidAAs ha aplicado un modelo de detección y definición de retos reales vinculados a políticas públicas y necesidades sociales, orientado al diseño y validación de prototipos y soluciones basadas en IA, con la finalidad de "mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de los servicios y la atención a la ciudadanía".

El proyecto 'Retos IA' surgió "como evolución natural y replicable del éxito" y la experiencia adquirida en el proyecto 'Retos', promovido por el Gobierno de Navarra en colaboración con el Observatorio de la Realidad Social, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, y el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

La iniciativa se ha basado en la colaboración entre la Administración, empresas tecnológicas, el ecosistema innovador y agentes sociales. Entre los agentes participantes, destacan el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial NAIR Center y la Asociación de Empresas de Tecnología y Consultoría ATANA. Se trata además de un proyecto "basado en criterios de transparencia, gobernanza del dato y uso responsable de la inteligencia artificial, alineados con los valores públicos y comprometido con la reducción de las brechas digitales".