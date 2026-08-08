El proyecto Navarchivo en Pamplona realizará 70 entrevistas este año, 63 de ellas acerca de las fiestas de San Fermín

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato para ejecutar el proyecto Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra (Navarchivo) en la capital de la Comunidad foral.

Este proyecto, que la Universidad Pública de Navarra (UPNA) desarrolla desde 2006, tiene como objetivo principal la recopilación, mediante metodología y registro audiovisual, de las historias de vida del 1% de la población de Navarra y Baja Navarra.

Hasta el momento, el proyecto ha llegado a cerca del 80% de los municipios navarros y ha generado un fondo multimedia de acceso libre y gratuito.

El Ayuntamiento de Pamplona participa en esta iniciativa a través de un acuerdo marco de colaboración, suscrito en 2024 con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la UPNA y con una vigencia de cuatro años prorrogables.

El proyecto ahora adjudicado, por importe de 75.326,25 euros, IVA incluido, corresponde a la empresa LABRIT MULTIMEDIA S.L, por ser la única adjudicataria posible por razón de protección de derechos exclusivos y de razones técnicas. El contrato abarca el periodo desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo para 2026 es continuar con la recopilación de la memoria oral del siglo XX de Pamplona iniciada en 2025, que se realiza a través de entrevistas: se recopilarán 70 Unidades de Patrimonio Inmaterial (UPI).

Se trata de un trabajo previo de caracterización, la realización y grabación de 70 entrevistas, su posterior análisis, indexación y entrega, que corresponden a las categorías de personas referentes, con siete entrevistas, y San Fermín, con 63 entrevistas.

La categoría de San Fermín recopilará información a través de entrevistas con diferentes personas que han estado o actualmente están vinculadas a la fiesta y a su organización.

En concreto, se realizarán 2 entrevistas a políticos del Ayuntamiento de Pamplona, 2 a personal de Protección Civil y 3 a trabajadores municipales relacionados con la organización de los Sanfermines. También se realizarán otras 5 entrevistas a trabajadores de otros ámbitos relacionados con la fiesta.

Además, se llevarán a cabo 16 entrevistas a personas que han sido integrantes de las peñas, 2 a personas relacionadas con las barracas de la feria y cuatro a personas del entorno de las barracas políticas, y 3 entrevistas a personas vinculadas a los actos religiosos.

Igualmente se recogerán testimonios relacionados con el folclore sanferminero, mediante 16 entrevistas a integrantes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, La Pamplonesa, bandas de txistularis y gaiteros, y dantzaris de Duguna.

Asimismo, se realizarán 5 entrevistas sobre el encierro, 3 a personas vinculadas con la Casa de Misericordia y la feria taurina, y 2 sobre la Feria de Ganado.

El proyecto Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra (Navarchivo) se puede consultar en https://navarchivo.com, con acceso gratuito.

Ese espacio web ofrece, con un diseño "sencillo e intuitivo", un fondo "dinámico" de archivos multimedia, sonoros, audiovisuales y textuales relacionados con la cultura tradicional de Navarra y Baja Navarra.

En 2025, en la primera fase de la colaboración entre el Consistorio y la UPNA, el proyecto se centró en recuperar la memoria oral del siglo XX de Pamplona mediante 47 entrevistas, concebidas como 47 Unidades de Patrimonio Inmaterial (UPI), distribuidas en tres temáticas: historia de barrios, comercio tradicional y personas referentes de la ciudad.