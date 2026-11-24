Acto de campaña del PSN celebrado en Santacara - PSN

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSN al Senado (dentro de la candidatura Senado de Progreso), Ángel Moleón y Jesús Mari Rodríguez, han apostado por una Cámara Alta "que una y no que divida territorios", para "construir pueblos con oportunidades, pueblos con futuro y pueblos vivos", frente a los "recortes" de "la derecha y ultraderecha".

En un acto de campaña celebrado en Santacara, Moleón ha afirmado que "ya vivimos hace unos años, en los gobiernos del Partido Popular con Mariano Rajoy, cómo la financiación y los recursos de los ayuntamientos se vieron secuestrados".

Ahora, ha dicho, "tenemos a una derecha y una ultraderecha que está hablando constantemente de un recorte masivo de impuestos, diciéndole a los ciudadanos que ese dinero se va a quedar en su bolsillo". "Y ahí viene la trampa, porque están hablando de recortes de más de 80.000 millones de euros de ingresos, y no nos dicen nunca de dónde van a recuperarlos. Y eso van a ser recortes, y especialmente en el ámbito rural tenemos que saber que eso lo sufriremos individualmente y colectivamente", ha indicado.

Individualmente, "porque todos sabemos los esfuerzos que conlleva vivir en una localidad pequeña", y "a pesar de que vivimos con una gran calidad de vida, nuestros pensionistas que residen en las localidades más pequeñas no pueden ver debilitadas sus pensiones; nuestros jóvenes no pueden ver debilitadas sus becas, tan necesarias cuando se tienen que desplazar a otras localidades a estudiar; así como "nuestros derechos sociales y de cuidados y de cercanía", o "nuestro sector primario".

Y colectivamente, "porque en el momento que haya esos recortes habrá un recorte de la financiación de las entidades locales, que somos los que ofrecemos esos servicios públicos de cercanía a nuestras localidades". "Que tengamos un consultorio de salud en nuestro pueblo, que tengamos una escuela rural, que tengamos un servicio de respiro familiar, que tengamos un centro de día, solo se puede hacer gracias a la financiación pública", ha subrayado.

Según ha añadido, "ahora en Navarra vivimos el mejor momento histórico de financiación de las entidades locales", y "si esto se ve recortado", "no vamos a poder ofrecer esos mismos servicios públicos" y "se van a ver afectados incluso la financiación a nuestro tejido asociativo".

"En definitiva, nos jugamos que en el ámbito rural podamos seguir avanzando y vivir con dignidad", ha reivindicado, tras trasladar a "todas las personas que viven en el ámbito rural" que la coalición Senado de Progreso "somos la opción real, la única opción para parar a la derecha y a la ultraderecha". "Por eso insistimos en que la gente se movilice, participe y consiga que continuemos con un gobierno progresista, con políticas de izquierdas y que realmente se preocupe por la gente y sobre todo también por las poblaciones más pequeñas", ha manifestado.

Por su parte, Jesús Mari Rodríguez ha señalado que el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra han convertido estas políticas públicas de lucha contra la despoblación en una prioridad". "Concretamente, dentro de la Estrategia Navarra de lucha contra la despoblación, el plan operativo para este año 2026 recoge 205 millones de euros para este tipo de políticas, que aterrizan en 183 medidas concretas, medidas que tienen que ver con la vivienda, con los servicios públicos, con la movilidad, con el empleo, también con la financiación local", ha dicho.

Lo que "tienen en común todas estas medidas", ha continuado, "es que ponen el territorio en el centro de las políticas públicas, que tienen en cuenta el territorio a la hora de diseñar estas políticas públicas". "Cuando analizamos qué sucede en un municipio, en un territorio, en una comarca, tenemos que buscar soluciones concretas para esos problemas concretos. No todos los municipios son iguales, por lo tanto no siempre las mismas soluciones sirven", ha reivindicado.

Y "otro de los objetivos que tenemos con el impulso de estas medidas" es que "el territorio sea funcional, devolver la funcionalidad a los territorios", lo cual significa que "los municipios colaboren, que los municipios se coordinen, que los municipios se complementen para mejorar los servicios y las oportunidades de la ciudadanía".

"No solamente se trata de conseguir que más gente venga a vivir a los municipios, sino también de mantener a la gente que ya vive en los municipios y generar oportunidades para que sigan viviendo. Y esto lo tenemos que hacer con colaboración de todas las instituciones, ayuntamientos, gobiernos, mancomunidades", ha comentado.

Por todo ello, ha apostado por que el Senado "se convierta en esa Cámara territorial que aborde los diferentes problemas de territorios que son diferentes, con particularidades diferentes, que aborde toda la diversidad de nuestro país y que sepa aterrizar soluciones concretas para algunos de los municipios".

"Que deje de ser esa cámara de confrontación en la que la han convertido las derechas de este país, la cámara de confrontación contra el Congreso de los Diputados, y que comience a ser esa Cámara que ponga al territorio en el centro de las políticas públicas y que aporte soluciones diferentes para cada uno de los territorios de nuestro país, que son diferentes", ha reivindicado.

Según ha añadido, "lo que queremos es impulsar este tipo de políticas de cooperación territorial y no de confrontación territorial". "Queremos un Senado que una y no que divida territorios. Y lo que queremos es construir pueblos con oportunidades, pueblos con futuro y pueblos vivos", ha reivindicado.