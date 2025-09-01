PSN dice que Alzórriz "no ha cometido ningún tipo de delito" y tiene "gran capital política que seguir aportando"

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha manifestado este lunes, tras conocerse que Ramón Alzórriz será portavoz socialista en la comisión de Interior, Función Pública y Justicia en la Cámara, que "Alzórriz sigue siendo parlamentario foral, no ha cometido ningún tipo de delito, eso que vaya por delante". "Tiene un gran capital político que va a seguir aportando a este Parlamento", ha aseverado.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces, Ainhoa Unzu ha afirmado que la presidenta de Navarra y del PSN, María Chivite, "dijo que se le retiró la confianza -a Alzórriz- de sus cargos internos dentro del partido y de la portavocía, porque en un contexto determinado no le había trasladado una información que la presidenta creyó que era relevante".

"Ramón Alzórriz dimitió de su cargo de vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra y dimitió como portavoz del grupo parlamentario socialista, pero continúa teniendo su acta, que en ningún momento nadie, absolutamente nadie, le ha exigido ni muchísimo menos, porque además no tiene motivo para ello", ha señalado la portavoz.

Según ha continuado, "es un compañero del grupo parlamentario y como tal todos y todas en el grupo tenemos al menos una portavocía que llevar adelante". "Hoy hemos presentado la reorganización más o menos definitiva del grupo parlamentario", ha dicho, para precisar que "una portavocía de la que yo era portavoz se ha trasladado a Ramón, que obviamente su labor es trabajar".

"Ramón Alzórriz perdió la confianza de la presidenta en un momento determinado, con una cuestión determinada", ha insistido Unzu, para comentar que "no hay ningún motivo para que no siga trabajando, que es lo que tiene que ser". "Habrá algunos que a lo mejor vienen aquí y no trabajan nada; no es nuestro caso, no es el caso de ningún compañero ni compañera del Partido Socialista de Navarra. Aquí el que está, obviamente, tiene que aportar todo su trabajo", ha dicho, para incidir en que Alzórriz "tiene un gran capital político que va a seguir aportando a este Parlamento".