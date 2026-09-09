PSN dice que la "prioridad" debe ser terminar Belate "pero hacerlo desde la máxima seguridad jurídica"

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha mostrado su respaldo a la decisión del Gobierno de Navarra de "continuar trabajando para culminar las obras de duplicación de los túneles de Belate", "una infraestructura estratégica para Navarra cuya ejecución debe avanzar con seguridad y rigor jurídico", ha expuesto.

En una nota, los socialistas consideran que "la prioridad debe ser terminar Belate, pero hacerlo siempre desde la máxima seguridad jurídica y con todas las garantías para la Administración y para el conjunto de la ciudadanía de Navarra". "Se trata de una infraestructura estratégica para Navarra, pero precisamente por la dimensión y la complejidad de la actuación no podemos aceptar atajos jurídicos ni decisiones que no cuenten con todas las garantías", han añadido.

En este sentido, el PSN ha subrayado que "la decisión de descartar la vía del denominado enriquecimiento injusto para abordar los 8,35 millones de euros planteados responde precisamente a la voluntad del Gobierno de actuar con rigor y seguridad jurídica, después de que los servicios jurídicos del Ejecutivo hayan concluido que esta fórmula no resulta jurídicamente procedente". "La responsabilidad de un Gobierno también consiste en hacer las cosas bien, especialmente cuando hablamos de una obra de esta dimensión y de una cantidad económica tan importante", ha dicho.

"No se trata de mirar hacia otro lado ni de renunciar a Belate. Se trata de encontrar la solución jurídica y contractual adecuada para cada una de las situaciones existentes y poder continuar con las obras con todas las garantías", ha añadido el PSN.

Por ello, considera que "la obligación del Gobierno es compatibilizar dos objetivos que no son incompatibles". Por un lado, "la máxima determinación política para culminar la infraestructura y por otro, el máximo rigor jurídico en su ejecución".

El PSN reivindica, además, "la decisión política de afrontar una infraestructura que lleva décadas esperando". "Este Gobierno ha sido el único que ha tenido la valentía de afrontar unas obras que tenían que haberse iniciado hace 20 años", ha indicado.