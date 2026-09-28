El PSN de Pamplona propone un plan para "movilizar" 1.300 plazas de aparcamiento en diferentes barrios de la ciudad

Archivo - Imagen de archivo del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona presentará en el próximo Pleno del Consistorio un plan de aparcamiento "para dar respuesta a los problemas existentes en diferentes barrios".

Según han explicado desde el PSN en un comunicado, las actuaciones permitirían "movilizar" alrededor de 1.300 plazas, además de "impulsar tres nuevos aparcamientos". "Encontrar aparcamiento se ha convertido en una dificultad cotidiana para muchos vecinos y vecinas. Necesitamos soluciones adaptadas a cada barrio y una estrategia de ciudad que compatibilice aparcamiento y movilidad sostenible", ha señalado la portavoz socialista en Pamplona, Marina Curiel.

El plan contempla ganar alrededor de 365 plazas en superficie mediante actuaciones "de bajo coste" en Rochapea, Orvina, Azpilagaña, Mendillorri, Ensanche, San Juan y Santa María la Real.

También propone habilitar 150 plazas verdes para residentes del Ensanche y crear cuatro bolsas de aparcamiento disuasorio con unas 580 plazas en Lezkairu, Mendillorri y Erripagaña, conectadas con el transporte público.

Para San Jorge, el PSN propone incorporar 150 nuevas plazas al proyecto de reforma de la rotonda y estudiar la viabilidad de un aparcamiento subterráneo de iniciativa vecinal en Doctor Húder.

Asimismo, reclama "avanzar" en el PEAU del Segundo Ensanche para impulsar los aparcamientos previstos en la calle Olite y la avenida de Galicia. "Planteamos soluciones de rápida ejecución y bajo coste junto a una planificación a medio y largo plazo. El aparcamiento no puede abordarse con parches", ha defendido Curiel.

ENMIENDAS AL PROYECTO DE ORDENANZAS FISCALES

El PSN de Pamplona también presentará enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales, centradas en dos ámbitos: "facilitar la práctica deportiva y utilizar la fiscalidad municipal para afrontar el cambio climático".

En materia deportiva, proponen congelar los precios de las instalaciones deportivas municipales, elevar del 10% al 25% la reducción de los abonos para jóvenes de 14 a 30 años y personas desempleadas, y establecer apoyo específico para los clubes de barrio que trabajan con categorías inferiores, deporte femenino y deporte adaptado.

En materia climática, el PSN plantea eliminar el recargo del 50% para sombrillas y toldos abiertos en terrazas, manteniéndolo para los cerramientos, y establecer la gratuidad de las piscinas municipales durante los avisos rojos por altas temperaturas para menores de 18 años, personas con discapacidad y familias con menos recursos.

Curiel ha añadido que las medidas "están cuantificadas y tienen un impacto asumible para las cuentas municipales". "No venimos a bloquear, venimos a mejorar. Tenemos la mano tendida y esperamos que el Gobierno municipal la recoja", ha apuntado.

La portavoz socialista concluye que "el apoyo del PSN a las ordenanzas no puede darse por descontado". "Nuestro voto se construye desde el diálogo y la negociación y estará vinculado a medidas concretas que respondan a las necesidades de las familias, los jóvenes, los clubes de barrio y el conjunto de los vecinos y vecinas de Pamplona", ha manifestado.