El PSN reivindica la memoria democrática en el 90 aniversario del golpe de Estado franquista

Acto del PSN en el cementerio de Pamplona. - PSN

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha celebrado este sábado, en el 90 aniversario del golpe de Estado franquista, un acto de homenaje en el cementerio de Pamplona, ante la tumba de Gregorio Angulo Martinena, fundador del Partido Socialista y de la UGT en Navarra a finales del siglo XIX y fusilado por los golpistas franquistas en Ibero el 2 de junio de 1937.

En el acto ha participado la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, así como diferentes miembros de la Comisión Ejecutiva Regional y militantes, quienes han rendido homenaje a la figura de Angulo y a todas las personas que "sufrieron la represión franquista por defender la democracia, la libertad y la justicia social".

Durante el homenaje se ha leído a una declaración institucional en la que el PSN ha expresado su "orgullo" por "la historia del socialismo navarro" y afirma que "los valores de socialismo, democracia, igualdad y fraternidad continúan plenamente vigentes".

Asimismo, la Comisión Ejecutiva Regional y la militancia del partido se reivindican como "legítimos herederos y herederas de quienes lucharon por esos principios" y reiteran su "compromiso con la defensa de la paz, la convivencia y los derechos humanos en Navarra, en España y en el conjunto del mundo".

La declaración recoge igualmente el compromiso del PSN con el desarrollo y aplicación de la Ley Foral de Memoria Histórica de Navarra y de la Ley de Memoria Democrática de España, recordando que "en Navarra no existió un frente de guerra, sino una represión sistemática que provocó el asesinato de más de 3.400 personas por pensar diferente".

El texto subraya que la memoria democrática constituye un "deber moral y democrático imprescindible para reconocer, reparar y dignificar a las víctimas del golpe de Estado, la dictadura franquista y la represión, al tiempo que contribuye a fortalecer la convivencia y a evitar la repetición de los errores del pasado".

El PSN defiende que "preservar la memoria de quienes lucharon por las libertades y la democracia supone fortalecer los valores constitucionales y consolidar una Navarra plural, dinámica y solidaria". En ese sentido, afirma que "la memoria democrática debe servir para construir presente y futuro desde la convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos".