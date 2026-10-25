Quince jóvenes con discapacidad intelectual se forman en la UPNA para el empleo con el apoyo de Fundación ONCE y la UE

Leyre Elizari (1.ª por la izq.) e Imelda Buldáin (1.ª por la dcha.), con el alumnado del curso LaborAble. - UPNA

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Quince jóvenes con discapacidad intelectual realizan este curso en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) un programa universitario de formación para el empleo, con el apoyo de la Fundación ONCE y la Unión Europea (UE). Este título propio, que alcanza este curso su novena edición, incluye cien horas de prácticas externas en empresas y entidades mediante empleo con apoyo para estos jóvenes, de 18 a 30 años y con un grado de discapacidad de al menos el 33%.

Leyre Elizari Urtasun, profesora del Departamento de Derecho de la UPNA, dirige este título propio e Imelda Buldáin Zozaya, directora de Incluye Navarra (sociedad microcooperativa de iniciativa social), es la coordinadora académica externa. Este curso tiene carácter gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo-Iniciativa de empleo juvenil y de la Fundación ONCE.

Según explican desde la UPNA, el alumnado se forma para desarrollar competencias personales y sociales con el fin de elaborar su propio proyecto profesional. Cuenta, para ello, con el apoyo individualizado de las y los tutores de la Universidad y de la empresa e institución donde realizarán las prácticas, que se desarrollarán en el tramo final del curso.

El Diploma de Extensión Universitaria en Desarrollo de Competencias para el Empleo (Programa LaborAble), como se llama este título propio, se ha dividido en cuatro módulos: habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de entrenamiento cognitivo; habilidades laborales; formación especializada de auxiliar de gestión y servicios comunes; y prácticas laborales.