Rápido y accidentado encierro de La Palmosilla con un herido por asta de toro

Sexto encierro de los Sanfermines 2026 con toros de La Palmosilla. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería La Palmosilla han protagonizado este domingo un sexto encierro de las fiestas de San Fermín rápido y accidentado, con muchas caídas y con momentos de tensión en el tramo de Telefónica. Según las primeras informaciones, hay siete corredores heridos, uno de ellos por asta de toro.

La carrera, que ha durado dos minutos y 23 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo. La manada ha salido agrupada desde los corrales pero en seguida ha comenzado a estirarse a lo largo de la subida de la cuesta de Santo Domingo. En este primer tramo un toro ha hecho alguna mención hacia la parte izquierda del recorrido, en el que se han visto ya varias caídas de los mozos, saltando los astados por encima de alguno de ellos.

Las reses han pasado a gran velocidad por la plaza del Ayuntamiento, con una manada que ya se comenzaba a partir. Al paso de este tramo un toro se ha tropezado y ha chocado contra sus hermanos pero han podido continuar la marcha.

Varios mozos se han caído en la curva de Mercaderes y la manada les ha pasado por encima. Algo que ha vuelto a suceder instantes después en el inicio de la recta de Estafeta donde se ha formado un pequeño montón de corredores que la manada ha superado de un salto. En la subida por Estafeta, un corredor ha sido golpeado por uno de los astados, alcanzado por la velocidad de la carrera.

La velocidad de la marcha ha hecho que se estire y se parta la manada, lo que ha dado ocasión a los mozos protagonizar carreras delante de los toros. Pasada la mitad de la Estafeta, otro corredor ha sido alcanzado por la manada, que le ha pasado por encima, volteándole con las patas.

Ha sido en el tramo de Telefónica donde se han registrado los momentos de más peligro. Un toro adelantado se ha ido hacia el tramo derecho del recorrido y se ha llevado por delante a unos cuantos corredores. Mientras que otro toro que seguía por detrás ha alcanzado a otro mozo. Ya en la bajada hacia el callejón un astado ha chocado contra un grupo de mozos caídos en el suelo, haciendo alguna mención de embestir, también a un corredor que ha conseguido levantarse.

Los astados han ido llegado a la Plaza de Toros donde una de las reses, justo al entrar en la plaza, ha tropezado y, tras unos intentos, ha recuperado la compostura y se ha sumado al resto de los hermanos en su camino a los chiqueros de la plaza.

Los toros serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros a partir de las 18.30 horas por los diestros Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón.