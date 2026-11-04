El Rastrillo solidario de Asociación Navarra de Nuevo Futuro regresa a Pamplona del 12 al 22 de noviembre

Presentación del Rastrillo solidario de Asociación Navarra de Nuevo Futuro - ASOCIACIÓN NAVARRA DE NUEVO FUTURO

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rastrillo solidario de Asociación Navarra de Nuevo Futuro regresa a la antigua Estación de Autobuses de Pamplona del 12 al 22 de noviembre para celebrar su 31ª edición.

Organizada por Asociación Navarra Nuevo Futuro, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, este evento solidario dará continuidad a una iniciativa que, "desde hace más de 30 años, reúne a miles de personas en torno a una misma causa: construir un futuro mejor para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad".

Durante once días, el Rastrillo ofrecerá a sus visitantes la oportunidad de disfrutar de puestos solidarios, propuestas gastronómicas y una programación de actividades, talleres y espectáculos para todas las edades.

La cita invita a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa en la que "cada aportación, por muy pequeña que sea, cuenta". Porque, "más allá de su carácter festivo", el Rastrillo "sigue manteniendo intacta su verdadera razón de ser": recaudar fondos para impulsar los proyectos sociales que Asociación Navarra Nuevo Futuro gestiona para "mejorar las oportunidades y el bienestar de la infancia y juventud en riesgo de exclusión social".

Una labor que la entidad desarrolla tanto en Navarra como en otros países, como Senegal, Haití, Perú y El Salvador. Con la llegada de esta nueva edición, la asociación "vuelve a apelar a la implicación de la sociedad navarra para seguir construyendo oportunidades para quienes más lo necesitan".

La Escolanía del Orfeón Pamplonés, la magia y el humor del Mago Hodei, las actuaciones de la Escuela de Flamenco Sandra Gallardo, el desfile de las últimas tendencias del Rastrillo con Déjàvu Models, la habitual actuación del grupo juvenil 'Seis de Copas' o los bailes de los Gigantes Txikis son algunas de las actividades que conforman la programación de la edición de este año.

Asimismo, el Rastrillo volverá a contar con su habitual zona de restaurantes, en la que los comensales podrán disfrutar de un menú especial y solidario, ofrecido por los restaurantes Alhambra y El Museo, los días 18 y 20 de noviembre, respectivamente.

Las personas interesadas en comer en El Rastrillo pueden reservar llamando al teléfono 607 447 425. Toda la información relacionada con el evento, así como su programación, disponible en la página web de Nuevo Futuro: www.nuevo-futuro.org/rastrillo2026.