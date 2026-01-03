Se reanudan las labores de búsqueda del desaparecido el 31 de diciembre en Olite

PAMPLONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

A las 09.30 horas de este sábado se ha reactivado el dispositivo de búsqueda para al varón de 68 años desaparecido la tarde del día 31 de diciembre en Olite. Los servicios de emergencia continúan rastreando la zona.

Participan en las labores de búsqueda los bomberos de Peralta y Tafalla, DYA, Protección Civil de Milagro, Policía Foral, Policía Local y Guardia Civil.

El hombre desaparecido, de 68 años, salió a pasear el pasado miércoles de la residencia de ancianos de Olite a las 18 horas y no regresó.