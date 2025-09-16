'Reciclo', el programa de reparación de bicicletas del Ayuntamiento Pamplona, arregla 283 bicis en seis meses

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha arreglado y puesto a punto 283 bicicletas en la segunda edición de 'Reciclo', el programa municipal de empleo de reparación de bicicletas iniciado en 2024 y que está cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal. Para hacerlo posible seis personas desempleadas, con dificultadas de acceso al mercado laboral, y procedentes del programa Konekta 2, han estado trabajando bajo contrato desde el mes de marzo, con la supervisión y dirección de un monitor de tajo, que ha sido el encargado de formales y dirigir la actividad del taller.

Además de cobrar un salario, en los locales municipales de Buztintxuri han aprendido lo relativo a la reparación y recuperación de bicis en desuso bajo la dirección de un monitor, así como otras habilidades laborales trasversales. El próximo 19 de septiembre acabará esta edición y las personas participantes obtendrán un certificado de empresa para que puedan solicitar la acreditación de las competencias profesionales por la experiencia, ha informado el Ayuntamiento.

Este martes quienes integran la Comisión de Presidencia ha visitado las instalaciones, como ya hicieran en los primeros momentos del programa. Además de su vertiente socio-laboral, 'Reciclo' tiene una clara vocación de obra social. De este taller, de 190 m2, equipado con herramientas y maquinaria específica, han salido este último semestre bicicletas para el Programa municipal de prevención de la infancia, adolescencia y familia, para servicios y centros de protección de menores de Gobierno de Navarra (COAS y otros recursos residenciales), para entidades como Cáritas o Cruz Roja y diversos centros escolares. Se han donado 204 del total de bicicletas disponibles y aún están en stock 39.

Así, en la edición de 2005 de 'Reciclo' por el momento está previsto que se done el 69% de las bicis reparadas. El año pasado se donaron prácticamente el 100% de las 68 bicis reparadas en el tajo, entre las cedidas a programas sociales que las requirieron y las solicitadas por diversas entidades y ayuntamientos para ponerlas al servicio de las personas afectadas por la dana en Valencia.

Las 283 bicicletas reparadas en esta edición supone cuadruplicar la que se repararon en la anterior edición (2024). Proceden del depósito municipal (123), de donaciones (77), de Traperos de Emaús (36) y del Servicio de Movilidad (21). Ese año, 2024, se recibieron 68 bicis. Incluyendo las que se donaron a las personas afectadas por la DANA de Valencia, se donó prácticamente el 100% del stock. Además, este año el equipo de trabajo de 'Reciclo' se ha encargado de reparar 48 bicis para distintos servicios municipales y de despiezar otras 40 que por su estado no compensaba reparar, y cuyas piezas se reutilizan en la medida de los posible en el propio taller.

Los costes salariales de la contratación de las personas participantes y el monitor de tajo, ascienden a 91.850 euros, de los que el Consistorio se hace cargo de un 56% (51.590 euros) y Gobierno de Navarra, a través del Servicio Navarro de Empleo, del 44% restante (40.260 euros). Pamplona se hace cargo, además, de la compra de herramientas, maquinaria o materiales necesarios para recambios, que en esta edición ha supuesto un desembolso de 2.500 euros.