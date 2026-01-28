Reconocimiento a 32 familiares de víctimas navarras en la Guerra Civil y la dictadura

Acto de entrega de las Certificaciones de las Declaraciones de Reparación y Reconocimiento a 32 familias de víctimas en la Guerra Civil y el franquismo. - EUROPA PRESS

El Parlamento de Navarra ha acogido este miércoles un acto de entrega de las Certificaciones de las Declaraciones de Reparación y Reconocimiento personal que contempla la Ley de Memoria Histórica a favor de 32 familiares, descendientes todos de ciudadanos que padecieron violencia o persecución durante la Guerra Civil y la dictadura.

Un acto que ha contado con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, así como representantes de AFFNA-36 y familiares de víctimas. También han acudido representantes de todas las formaciones políticas presentes en la Cámara foral, a excepción de Vox.

Ha abierto el acto el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, quien ha recordado que en Navarra, donde "formalmente no hubo frente de guerra", se contabilizan "3.507 víctimas mortales" de la represión entre 1936 y 1948. Ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer" y ha advertido sobre el "retroceso en las políticas de memoria que se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas", donde se observa "una proliferación de discursos de odio y banalización o apología de la dictadura franquista", por lo que ha llamado a "no bajar la guardia". Asimismo, ha aprovechado la presencia del ministro Torres para recordar que continúa vigente la Ley de Secretos Oficiales, "que no permite que se investiguen documentos clasificados".

Amaia Lerga, presidenta de AFFNA-36, ha agradecido la celebración de este acto que "contribuye a nombrar, reconocer y devolver existencia pública a quienes fueron condenados al silencio" y ha remarcado que "hoy no entregamos solo documentos" sino "reconocimiento, que llega tarde, pero es necesario" a víctimas que "fueron durante años relegadas a los márgenes de la historia, la memoria y el relato oficial". No obstante, ha remarcado que no renuncian "a una reparación integral", entre otros "superando el vacío penal, para terminar con la impunidad, y consumando la eliminación de todos los símbolos franquistas, incluido el Monumento a los Caídos de Pamplona".

En un contexto geopolítico "marcado por guerras, violencias y el blanqueamiento de dictaduras pasadas y presentes", Lerga ha apelado a "fortalecernos" y ha destacado que "como sociedad, tenemos la responsabilidad de frenar cualquier intento del neofascismo de instalarse en nuestra vida cotidiana excluyendo a quien no encaje en su estrecho molde". "Frente a eso, somos y queremos seguir siendo el antídoto: una respuesta basada en la defensa firme de los derechos humanos, la inclusión y la convivencia democrática", ha manifestado.

Seguidamente, han tomado la palabra familiares de las víctimas reconocidas. Iñaki Beaumont ha señalado que "pensaron que la muerte impondría el silencio, pero la memoria siguió viva entre quienes permanecimos", y ha tenido un recuerdo especial para "todas las mujeres, madres y compañeras de los asesinados que sufrieron toda su vida, el miedo y el silencio". "Una sociedad que recuerda, se protege", ha recalcado.

"Hemos de procurar que la memoria colectiva sirva para la liberación de las personas. La memoria es pasado, la memoria es presente y la memoria es futuro. La memoria democrática es también una escuela de valores para las nuevas generaciones", ha manifestado. "No podemos dejar que el fascismo siga adelante", ha concluido.

Seguidamente, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la presidenta de AFFNA, Amaia Lerga, han entregado de los certificados a los familiares de 32 represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Han recibido el aplauso del público y algún grito de 'Viva la República'.

Tras la entrega de estos reconocimientos, el ministro Torres ha destacado que "las víctimas no desaparecen mientras las tengan presentes". Son las víctimas y sus familiares "quienes nos inspiran y quienes nos impulsan a seguir adelante". Y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España "con la democracia y con los derechos humanos". "Nunca más el olvido. La violencia no vino del caos o del azar. Fue una violencia planificada y sistemática, un rodillo cruel para imponer a sangre y a fuego el poder", ha censurado.

El ministro ha destacado que "uno de los símbolos más elocuentes de esa represión" fue el Fuerte de San Cristóbal, concebido como fortaleza militar pero que "se tornó en un penal de vergüenza" marcado por "el frío, el hacinamiento, el hambre y las enfermedades". "Estos hechos terribles hoy aún nos interpelan, nos ponen frente al espejo y nos enseñan lo que nunca debió ocurrir y lo que nunca más debe volver a pasar", ha manifestado Torres, quien ha recordado la firma este miércoles de un convenio con el Gobierno de Navarra para su declaración como Lugar de Memoria.

"La democracia es más frágil de lo que podemos pensar y de lo que podíamos pensar hace unos años", ha lamentado, para advertir de que "esa sombra de intolerancia se extiende en algunos casos por la violencia, pero también viaja de móvil en móvil", destacando que "comprobamos con impotencia cómo hay demasiada gente joven que vería hoy con buenos ojos vivir en un régimen autoritario". Ante ello, ha destacado que el "antídoto" es "la memoria de ayer, de hoy y de mañana".

Finalmente, la presidenta Chivite ha resaltado que "las sociedades democráticas somos mejores cuando avanzamos en términos de prosperidad compartida" así como en términos de "memoria y convivencia". Ha trasladado su "afecto y cariño" a las familias de las víctimas, y ha esperado que este acto sirva a "sanar heridas de ese duelo colectivo y contribuir a esa memoria". "El silencio, el ostracismo, a menudo se han impuesto sobre el derecho a manifestar el dolor, a hablar de lo ocurrido. Han sido muchos años en los que al duelo personal se ha sumado el duelo del silencio cuando no de la estigmatización y eso no debe volver a ocurrir", ha subrayado.

Chivite ha defendido que "la historia hay que contarla como fue y no cabe pensar que para avanzar hay que callar, hay que olvidar". "Para avanzar hay que conocer la verdad y situarla en su lugar, sobre todo para aprender", ha insistido. La presidenta ha destacado que "en estos tiempos de negacionismo y con sectores nostálgicos del franquismo tenemos que estar más unidos que nunca para no dejar que el desconocimiento o la frustración nos traigan de nuevo violencia, muerte y vulneración de derechos". "Lo que está en juego es mucho", ha concluido.

Tras la interpretación de un aurresku, el acto ha finalizado con una ofrenda floral.