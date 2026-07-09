El Refugio de los Sentidos ofrece en Condestable un espacio "inclusivo y accesible" durante las fiestas

Refugio de los Sentidos en el Palacio del Condestable. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Condestable se concibe como un espacio "de calma y recuperación" a través del Refugio de los Sentidos, una propuesta para que todas las personas puedan disfrutar de la fiesta. Este espacio "inclusivo y accesible", que se ofrece ampliado en su tercera edición, está especialmente diseñado para quienes requieran de momentos "de baja intensidad sonora y ambiente pausado". Se ofrece hasta el 14 de julio de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30.

El Refugio de los Sentidos tiene entrada libre, con prioridad para personas con discapacidad, hipersensibilidad o diversidad funcional, y está pensado que el público "viva con serenidad, a través de los sentidos, espacios y materiales adaptados y singularmente pensados para disfrutar poli sensorialmente", explican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

El Refugio se divide en cinco áreas, correspondientes a los cinco sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. En el patio, el área más abierta y con mayor iluminación, se propone 'Toca, contacta'; 'Huele, Olfatea'; y 'Saborea, palabrea'. La zona está ambientada con redes tejidas en talleres colaborativos y telas de diversos colores y texturas, que invitan a interactuar. Hay mesas con libros referidos al gusto, pictogramas para identificar cada área, materiales diversos y frascos con distintos olores, para experimentar y jugar.

En la sala Gótica, más en penumbra, 'Mira, ve' se basa en cuerdas de colores que definen el espacio entre audiovisuales y se pueden manipular para tejer formas en el suelo o con las manos. Es un espacio amplio, para que las personas visitantes se puedan mover sin dificultad. Más reducida es el área de 'Escucha, para', en la bodega, una propuesta en silencio, con colchonetas y tejidos donde se puede disfrutar, incluso tumbados, del silencio o de la música que cada persona elija en el reproductor.

Todas las áreas cuentan con personal especializado, formado para acompañar a las personas que acudan al Refugio de los Sentidos. En la creación de este espacio, han participado el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra - CERMIN, Escuelas Infantiles municipales de Pamplona, Biblioteca Pública de Txantrea y Traza Espacio Creativo. Este trabajo colaborativo permite ofrecer este espacio de disfrute adaptado, seguro y respetuoso.