Archivo - Imagen de archivo de la Reina Letizia durante el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar y a la proyección de su película ‘Mar adentro’, en el Cine Moncayo, en Tudela. - EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reina doña Letizia volverá a Tudela este miércoles, día 2 de diciembre, para presidir un homenaje al guionista Rafael Azcona, una figura crucial de la historia del cine, del que en 2026 se cumplen los 100 años de su nacimiento.

En concreto, el martes 1 y el miércoles 2 se celebrará en el cine Moncayo de la capital ribera el ciclo de cine Nuestros Clásicos, con dos jornadas de homenaje al guionista Rafael Azcona. El homenaje, organizado por Tudela-Cultura y cineclub Muskaria, contará con la intervención de profesionales y especialistas vinculados al genial guionista, como los actores Juan Echanove y Jorge Sanz o el presidente de la Academia del Cine Español, Fernando Méndez-Leite.

El martes 1, en el cine Moncayo, a las 19.30 horas, se celebrará un acto en el que se proyectará el mediometraje Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él elaborado por David Trueba. Después se realizará un coloquio con las personas invitadas y el acto terminará con la proyección de 'El pisito' (1958, Marco Ferreri), el primer largometraje escrito por Azcona.

Las personas invitadas que participarán en esta jornada serán los actores Juan Echanove y Jorge Sanz; el presidente de la Academia del Cine Español Fernando Méndez-Leite; el escritor, periodista y editor Juan Cruz; los escritores y guionistas Bernardo Sánchez y Manuel Hidalgo, el director del festival Octubre Corto de Arnedo (La Rioja) y creador del premio Rafael Azcona, Chechu León, e Isabel Ribote, editora del último libro publicado sobre Azcona. La entrada a esta jornada es gratuita, pero es necesario retirar invitaciones en la taquilla del cine Moncayo, con un máximo de tres por persona.

El miércoles 2 de diciembre por la mañana, en el cine Moncayo, la reina doña Letizia presidirá el acto programado para esa jornada. 'El verdugo' (1963), la película de Luis García Berlanga escrita por Azcona, será la protagonista de este evento dirigido a centros educativos de la ciudad, cuyo alumnado llenará la sala. La presentadora del homenaje será la actriz María Hervás, Premio Princesa de Girona de las Artes.

Este acto forma parte de la iniciativa desarrollada por el festival de cine Ópera Prima de Tudela desde 2021, que procura acercar a los estudiantes de los institutos los grandes clásicos del cine español. Durante estos años se ha rendido tributo a diversas personalidades de nuestro cine (Luis García Berlanga, Fernando Fernán-Gómez, Juan Antonio Bardem, Pilar Miró, Carlos Saura, Mario Camus o Alejandro Amenábar) y se han proyectado las películas Esa pareja feliz, El perro del hortelano, La caza, Los santos inocentes y Mar adentro.

La del miércoles 2 de diciembre, con motivo del homenaje a Rafael Azcona, será la sexta vez que doña Letizia acuda a Tudela para presidir esta actividad.